Українці в Італії зможуть отримати знижку у 60€ на громадський транспорт: як це зробити?

Українці, які знайшли тимчасовий прихисток в Італії, можуть скористатися бонусом на транспорт.
Заявка на допомогу доступна з квітня.
Про це йдеться на сайті Мінгістерства праці та соціальної політики.
Ваучер на проїзд у громадськорму транспорті в Італії
Допомогою можуть скористатися і громадяни Італії, і українці, дохід яких минулого року не перевищив 20 тисяч євро. У заявці потрібно вказати:
- податковий код;
- номер цифрової ідентифікації SPID або CIE.
Заявку треба оформити за посиланням.
Далі:
- дочекатися іменного коду,
- забрати фізичну копію ваучера у касах.
Ваучер можна витратити на річний, місячний або багатомісячний абонементний квиток на:
- місцевий;
- регіональний;
- міжобласний громадський транспорт;
- або національний залізничний транспорт.
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