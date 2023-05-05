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Українці в Італії зможуть отримати знижку у 60€ на громадський транспорт: як це зробити?

Українці, які знайшли тимчасовий прихисток в Італії, можуть скористатися бонусом на транспорт.

Заявка на допомогу доступна з квітня.

Про це йдеться на сайті Мінгістерства праці та соціальної політики.

Ваучер на проїзд у громадськорму транспорті в Італії

Допомогою можуть скористатися і громадяни Італії, і українці, дохід яких минулого року не перевищив 20 тисяч євро. У заявці потрібно вказати:

  • податковий код;
  • номер цифрової ідентифікації SPID або CIE.

Заявку треба оформити за посиланням.

Далі:

  • дочекатися іменного коду,
  • забрати фізичну копію ваучера у касах.

Ваучер можна витратити на річний, місячний або багатомісячний абонементний квиток на:

  • місцевий;
  • регіональний;
  • міжобласний громадський транспорт;
  • або національний залізничний транспорт.

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