Усе про дозвіл на проживання в Італії для переселенців з України

Дозвіл на проживання в Італії для переселенців з України зможуть отримати українці, які в країну після 24 лютого.

Спеціально для українських переселенців, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року, осіб без громадянства, або осіб, які мали в Україні міжнародний захист.

Він називається дозволом «тимчасовий захист» (permesso per “protezione temporanea”), щоб забезпечити негайний захист людей, переміщених у результаті військового конфлікту.

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Дозвіл на проживання в Італії для переселенців з України

Щоб отримати дозвіл на проживання, слід звернутися у відділ імміграції поліції (квестуру) у вашому місті.

Документи, потрібні для дозволу на проживання

Закордонний паспорт, за його відсутності, зверніться у консульство України в Римі, Мілані і Неаполя, для отримання сертифікату, що засвідчують особу та українське громадянство;

Декларація про гостинність, (бланк можна завантажити за посиланням у першому коментарі до поста). Цю декларацію повинна зробити сім’я, яка приймає біженця у комісаріаті поліції. Скачати бланк можна тут, також бланк можна отримати у комісаріаті.

4 фотографії на документи;

Для неповнолітніх – перекладене та завірене свідоцтво про народження, за наявності. За відсутності документів у дітей, зверніться у консульство України в Римі, Мілані і Неаполя.

Після подачі документів, вам видадуть квитанцію та (у більшості регіонів) податковий код.

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Документи для дітей

У разі подання заяви на дозвіл на проживання для неповнолітніх, батьки (чи законний опікун) повинні пред’явити документи, що підтверджують батьківство.

Якщо діти приїхали у країну без батьків, чи законних опікунів, вони вважаються «дітьми без супроводу». У цьому випадку суд у справах неповнолітніх призначить їм опікуна, ними можуть бути родичі дитини, які проживають в Італії.

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Термін дії документа

Дозвіл на проживання для тимчасового захисту видається терміном на 1 рік, із 4 березня 2022 року, і може бути продовжений максимум двічі.

Повернення в Україну

Постанови, які були видані на даний час, не згадують ні можливості повернення в Україну, ні забороняють цього.

Зазвичай, у таких випадках, повернення в країну де ведуться бойові дії, не передбачається, або, як мінімум, здається нелогічним.

Деякі юристи, експерти по імміграції попереджають, що повернення в Україну, навіть тимчасове, може спричинити анулювання дозволу на проживання.

Українці, які жили в Італії до 24 лютого

Громадяни України, присутні в Італії до 24 лютого 2022 можуть подавати запити на міжнародний захист (політичний притулок або субсидіарний захист).

Оригінал урядової постанови можна прочитати тут.

Маріанна Сороневич

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