У місті Больцано відбудеться виїзне консульське обслуговування

Працівники Генерального консульства України в Мілані 15 грудня здійснюватимуть виїзне консульське обслуговування громадян України у м.Больцано, що в Трентіно-Альто-Адідже.

Як передає Укрінформ, про це Генеральне консульство України в Мілані повідомило у Фейсбуці.

Прийом громадян відбуватиметься за адресою: via Amadeo Duca d’Aosta, 25 39100 Bolzano BZ.

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Перелік консульських послуг, що можуть бути надані під час обслуговування, містить:

отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, якщо той прибув до Генерального консульства України в Мілані;

отримання Nulla Osta al Matrimonio;

прийняття на тимчасовий чи постійний консульський облік;

вчинення нотаріальних дій.

Генконсульство просить здійснювати запис на прийом онлайн за посиланням.

Детальніше про підготовку до прийому та перелік документів можна прочитати на вебсайті Генконсульства.

Консульський прийом відбуватиметься з урахуванням чинних обмежень, пов’язаних з протидією поширенню COVID-19.

Нагадаємо, в італійському місті Бергамо завдяки небайдужості асоціації «Злагода» і підтримці Сomune di Вergamo заклали початок української дубової алеї, висадивши 43 саджанці поблизу viale Europa.

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