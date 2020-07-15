Відповідну петицію адресують до президента, прем’єр-міністра та міністра охорони здоров’я Польщі.

Петицію створили 7 липня і за два дні вона зібрала понад 1800 підписів.

Автори звернення вимагають скасувати карантин для всіх пасажирів літаків, які прибувають з України.

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У петиції пояснюють, що, відповідно до розпорядження польського уряду від 30 червня, особи, які прилітали авіарейсами з України, не повинні були відбувати 14-денну ізоляцію.

Проте, 2 червня наша держава це право втратила – її виключили зі списку країн, після прильоту з яких не треба бути на карантині.

Зверніть увагу! Список включає Чорногорію, Грузію, Японію, Канаду, Албанію та Південну Корею. І якщо громадянин України летітиме з аеропортів цих держав до Польщі, то на карантині бути не повинен, як і всі пасажири.

Автори петиції вважають, що таке рішення «має ознаки дискримінації за національною ознакою».

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У цій ситуації важливо пам’ятати, що наразі існує обмежений перелік громадян України, які взагалі мають право на в’їзд до Польщі. І це не залежить від того, з якої країни і яким транспортом вони прибувають.

Варто зазначити також, що не всі пасажири авіарейсів з України повинні відбувати карантин. Адже громадяни Польщі, країн ЄС та багато категорій українців звільнені від нього.

Автори петиції вважають це несправедливим і наголошують, що «вірус не обирає жертви за паспортом, не розрізняє громадянства».

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