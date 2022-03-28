Із 26 березня 2022 у Римі діють 3 кіоски, у яких можна виробити італійську ID картку (carta d’identità) без попереднього замовлення та без зволікань.

Італійську ID картку у Римі можна виробити без зволікань

Зазвичай, щоб виробити електронне посвідчення особи, у Римі потрібно записатися у електронну чергу на прийом на сайті комуни та чекати щонайменше 2-3 місяці. Більше про процедуру і потрібні документи читайте тут.

Тепер, виробити документ можна без бронювання.

Кіоски встановлено на площі Санта-Марія-Маджоре, Пьяцца-делле-Чинкве-Луне та Пьяцца-Сонніно.

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Щоб виробити італійську carta d’identità потрібно звернутися в один із них у порядку живої черги.

Із собою слід мати фотографії для документів та старе електронне посвідчення особи, дія якого закінчилася.

Заповнити заяву про отримання нової картки ви зможете на місці.

Служба працює на вихідні:

у суботу з 8.30 до 16.30

у неділю з 8.30 до 12.30.

Ви отримаєте посвідчення особи протягом шести робочих днів, обравши зручний для вас спосіб: забрати у комуні, або отримати поштою на домашню адресу.

Вартість оформлення документа 22.21Є. Оплатити їх можна готівкою, або банківською карткою.

Термін дії carta d’identità

Термін дії електронного посвідчення особи залежить від віку заявника. Для дітей віком до трьох років вона діє три роки, від трьох до вісімнадцяти років – п’ять років, а для повнолітніх – десять років.

Маріанна Сороневич

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