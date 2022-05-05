Фінансова допомога біженцям з України в Італії

В Італії почався прийом заяв на фінансову допомогу для біженців з України.

Допомогу надаватимуть українцям, або іноземцям що мали дозвіл на проживання в Україні, що приїхали в Італію після 24 лютого 2022 року і подали заяву на отримання тимчасового захисту.аява подається онлайн.

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Для цього потрібно мати:

дійсний документ що посвідчує особу;

квитанцію про подачу заяви на отримання тимчасового захисту в Італії (річевута). У ній вказано ваш фіскальний код. Якщо у вас нема такої квитанції, або ви загубили її, зверніться в імміграційний відділ поліції (квестуру).

італійський номер телефону (ваш, або ваших друзів) емейл, на які приходитимуть повідомлення про розгляд справи.

Маріанна Сороневич

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