Хто в Італії помирає від коронавірусу. Статистичні дані

Ось характеристики пацієнтів, померлих від/з COVID-19 в Італії

Двічі на тиждень Вищий інститут здоров’я Італії (Istituto Superiore di Sanità) публікує аналіз епідеміологічних даних пацієнтів, які померли від/з COVID-19 в Італії.

Ось дані від 7 травня 2020 року:

Середній вік померлих: 80 років

Середній вік усіх пацієнтів, які заразилися на коронавірус: 62 роки.

Стать:

чоловіки 60,9%

жінки 39,1%

Попередні патології

Померлі від коронавірусу мали такі попередні патології на момент госпіталізації:

Пацієнти без інших захворюваннь 3,9%

Пацієнти з 1 захворюванням 15,0%

Хворі з двома захворюваннями 21,3%

Пацієнти з 3-ма, чи і більше захворюваннями 59,9%

Поширення по регіонах

Регіони Італії з найвищим відсотком загиблих:

Ломбардія з 52,3%

Емілія Романія з 13,4%

П’ємонт з 7,8%

Венето з 5,7%

Симптоми коронавірусу

Симптоми, які найчастіше спостерігаються перед госпіталізацією пацієнтів, які померли:

лихоманка 76%

задишка 73%

кашель 38%

діарея 6%

кровохаркання 1%

Маріанна Сороневич