Хто в Італії помирає від коронавірусу. Статистичні дані

Ось характеристики пацієнтів, померлих від/з COVID-19 в Італії
Двічі на тиждень Вищий інститут здоров’я Італії (Istituto Superiore di Sanità) публікує аналіз епідеміологічних даних пацієнтів, які померли від/з COVID-19 в Італії.
Ось дані від 7 травня 2020 року:
Середній вік померлих: 80 років
Середній вік усіх пацієнтів, які заразилися на коронавірус: 62 роки.
Стать:
чоловіки 60,9%
жінки 39,1%
Попередні патології
Померлі від коронавірусу мали такі попередні патології на момент госпіталізації:
Пацієнти без інших захворюваннь 3,9%
Пацієнти з 1 захворюванням 15,0%
Хворі з двома захворюваннями 21,3%
Пацієнти з 3-ма, чи і більше захворюваннями 59,9%
Поширення по регіонах
Регіони Італії з найвищим відсотком загиблих:
Ломбардія з 52,3%
Емілія Романія з 13,4%
П’ємонт з 7,8%
Венето з 5,7%
Симптоми коронавірусу
Симптоми, які найчастіше спостерігаються перед госпіталізацією пацієнтів, які померли:
лихоманка 76%
задишка 73%
кашель 38%
діарея 6%
кровохаркання 1%
Маріанна Сороневич
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