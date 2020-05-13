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Хто в Італії помирає від коронавірусу. Статистичні дані

Ось характеристики пацієнтів, померлих від/з COVID-19 в Італії 

Двічі на тиждень Вищий інститут здоров’я Італії (Istituto Superiore di Sanità) публікує аналіз епідеміологічних даних пацієнтів, які померли від/з COVID-19 в Італії.

Ось дані від 7 травня 2020 року:

Середній вік померлих: 80 років 
Середній вік усіх пацієнтів, які заразилися на коронавірус: 62 роки.

Стать:
чоловіки 60,9%
жінки 39,1%

Попередні патології

Померлі від коронавірусу мали такі попередні патології на момент госпіталізації: 

Пацієнти без інших захворюваннь 3,9%
Пацієнти з 1 захворюванням 15,0%
Хворі з двома захворюваннями 21,3%
Пацієнти з 3-ма, чи і більше захворюваннями 59,9%

Поширення по регіонах

Регіони Італії з найвищим відсотком загиблих:

Ломбардія з 52,3%
Емілія Романія з 13,4%
П’ємонт з 7,8%
Венето з 5,7%

Симптоми коронавірусу

Симптоми, які найчастіше спостерігаються перед госпіталізацією пацієнтів, які померли:

лихоманка 76%
задишка 73%
кашель 38%
діарея 6%
кровохаркання 1%

Маріанна Сороневич

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