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Червона, помаранчева та жовта зони, нова карта регіонів від Ломбардії до Сицилії.

Карта Італії (та інфекція коронавірусу) знову змінила колір. Цього разу на краще.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії

Разом із новим забарвленням, змінюється ступінь обмежень соціального життя громадян та економічної діяльності на різних територіях.

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У червоній зоні із найбільшим степенем небезпеки поширення коронавірусу від сьогодні залишаються лише 5 регіонів (або автономних провінцій, у випадку Трентіно-Альто-Адідже), решта – у помаранчевій чи жовтій зоні.

КАРТА ПОДІЛЕНА ПО КОЛЬОРОВИХ ЗОНАХ

Жовта зона: Лаціо, Лігурія, Молізе, автономна провінція Тренто, Сардинія, Сицилія, Венето.

Помаранчева зона: Базиліката, Калабрія, Емілія-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Ломбардія, Марке, П’ємонт, Апулія, Умбрія.

Червона зона: Абруццо, Кампанія, автономна провінція Больцано, Тоскана, Валле д’Аоста.

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ЗА ЯКОЇ УМОВИ РЕГІОН ЗМІНЮЄ КОЛІР

Перехід із зони у зону в Італії залежить від індексу передачі вірусу (Rt). Зараз він складає 1,08, це трохи вище порога безпеки 1.

Коли показник Rt знизиться нижче одиниці, це означатиме, що епідемія затухає.

Нагадую, до 3 грудня Прем’єр міністр Італії Джузеппе Конте повинен підписати новий указ (Dpcm) у якому визначить правила соціальної поведінки на період Різдва та Нового року.

Маріанна Сороневич

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