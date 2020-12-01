Карта Італії (та інфекція коронавірусу) знову змінила колір. Цього разу на краще.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

Разом із новим забарвленням, змінюється ступінь обмежень соціального життя громадян та економічної діяльності на різних територіях.

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У червоній зоні із найбільшим степенем небезпеки поширення коронавірусу від сьогодні залишаються лише 5 регіонів (або автономних провінцій, у випадку Трентіно-Альто-Адідже), решта – у помаранчевій чи жовтій зоні.

КАРТА ПОДІЛЕНА ПО КОЛЬОРОВИХ ЗОНАХ

Жовта зона: Лаціо, Лігурія, Молізе, автономна провінція Тренто, Сардинія, Сицилія, Венето.

Помаранчева зона: Базиліката, Калабрія, Емілія-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Ломбардія, Марке, П’ємонт, Апулія, Умбрія.

Червона зона: Абруццо, Кампанія, автономна провінція Больцано, Тоскана, Валле д’Аоста.

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ЗА ЯКОЇ УМОВИ РЕГІОН ЗМІНЮЄ КОЛІР

Перехід із зони у зону в Італії залежить від індексу передачі вірусу (Rt). Зараз він складає 1,08, це трохи вище порога безпеки 1.

Коли показник Rt знизиться нижче одиниці, це означатиме, що епідемія затухає.

Нагадую, до 3 грудня Прем’єр міністр Італії Джузеппе Конте повинен підписати новий указ (Dpcm) у якому визначить правила соціальної поведінки на період Різдва та Нового року.

Маріанна Сороневич

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