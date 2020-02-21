Чи варто українцям сподіватися на вихід легалізації в Італії?

Надія українців на проведення легалізації, з’явилася після декларації міністра внутрішніх справ Італії. Лучани Ламоргезе заявила, що скарбниця країни поповнилася би на 1,2 млрд. євро за рахунок податків і внесків від 300 тис. іммігрантів, які очікують на легалізацію.

Проте, такий захід має впливових противників. Партія «Північна Ліга», яку очолює Маттео Сальвіні, негайно після слів міністра почала інформаційну кампанію проти амністії мігрантів.

За підрахунками, в Італії живуть майже 600 тисяч нелегальних іноземних громадян, із них приблизно 200 тисяч зайняті у сфері домашнього господарства. Велику частку із цих іммігрантів становлять українці, адже вони в основному працюють домашніми працівницями та доглядальницями.

Якщо уряд дасть можливість таким громадянам отримати дозвіл на проживання, державна казна поповниться сумою, що дорівнює 1,2 мільярда євро. Вважає компетентна італійської газети Sole24Ore. Адже, зазвичай легалізації передбачають сплату «штрафу» в тій чи іншій формі, наприклад оплату податків за попередні періоди.

Остання амністія пройшла в Італії у 2012 році. Тема стала знову актуальною 15 січня 2020, після того, як міністр внутрішніх справ Лучана Ламоргезе заявила, що не виключає розгляд запровадження заходу, який дозволить легалізуватися нелегальним мігрантам за наявності трудового договору.

Проте, на даний час конкретних кроків у цьому напрямку зроблено не було.

Навпаки. Голова фракції Демократичної партії у камері депутатів уточнив: “Я виключаю можливість загальної амністії. Єдиною можливістю є допомога іноземцям, які стоять на шляху інтеграції “.