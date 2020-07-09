Чи може людина із низьким прибутком легалізувати доглядальницю?

Читачі, які звертаються за консультацією по легалізації в Італії часто запитують: Чи може літня людина, яка живе сама і не має достатнього доходу, легалізувати тих, свою доглядальницю?

На це запитання знаходимо відповідь у роз’ясненнях МВС Італії.

Роботодавець із низьким прибутком може скористатися особливими умовами для легалізації у наступних випадках:

• Є літньою людиною;

• Живе самотньо;

• Має низький прибуток;

• Має інвалідність чи хвороби, які обмежують самодостатність.

Для легалізації доглядальниць у таких випадках не потрібно демонструвати рівень доходу роботодавця.

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Процедура та документи, які слід подавати

Перед поданням заяви на легалізацію роботодавець повинен взяти довідку що засвідчує обмеження самодостатності через хвороби чи інвалідність.

Її слід взяти у державній структурі охорони здоров’я (ASL), або у лікаря, зареєстрованого у Національній службі охорони здоров’я Італії.

Під час подачі заяви на легалізацію працівника, у бланк заяви слід внести дату видачі та реквізити медичної довідки.

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Пізніше, під час виклику у Відділ імміграції для підписання контракту на проживання, слід пред’явити оригінал цієї медичної довідки, що засвідчує обмеження самодостатності через хворобу чи інвалідність.

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