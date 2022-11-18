Чи можна отримувати соціальну допомогу в Італії, а жити – в Україні?

Відповідаємо на запитання, чи можуть іноземці отримувати виплати соціальної допомоги в Італії, в той час, як перебувають в Україні.

Соціальна допомога вважається виплатами соціального характеру, яка надається громадянам Італії та іноземцям, якщо вони проживають в Італії понад 10 років, за умови що їх дохід є нижчим нижче певного порогу.

Тут ви знайдете реквізити, якими слід володіти для отримання до соціальної допомоги.

На відміну від інших виплат соціального страхування, соціальна допомога не залежить від сплати трудових внесків.

Ця різниця є надзвичайно суттєвою.

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Якщо виплати, які залежать від сплачених соціальних внесків (наприклад – пенсію, чи дизокупаційні) можна переводити за кордон і їх можливо отримати в іншій країні, то соціальна допомога (l’assegno sociale) під це правило не підлягає.

Тривале перебування за межами з Італії – понад 30 днів підряд – може призвести спершу до призупинення виплат цієї допомоги, а через рік – до втрати права на її отримання.

З цієї причини необхідно мати на увазі, що INPS періодично проводить перевірку фактичного місця проживання бенефіціара.

Новину італійською читайте тут.

Federica Merlo

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