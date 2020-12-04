Чи можна перетинати кордон Італії у зимовий період?

Чи можна вїжджати та виїжджати через кордон Італії у зимовий період?

Так, можна, та за певних умов.

Згідно рекомендацій італійської влади, робити це можна, та у випадках гострої необхідності. Туризм у період пандемії коронавірусу заборонений.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

Італія встановила правила для подорожуючих через кордон під час я зимових свят.

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Основною ідеєю є обмежити перетин кордону у час коли пандемія коронавірусу є у повному розпалі і запобігти третьої хвилі інфекції.

Експерти кажуть що, якщо населення не дотримуватиметься обмежуючих правил, підвищення заражень та смертей почнеться вже у січні 2021 року.

Отже нова урядова постанова (DPCM) від третього грудня 2020, вимагає італійців та жителі країни відмовитися від подорожей через кордон.

Прем’єр-міністр Джузеппе Конте повідомив на прес-конференції, що ті хто повертається до Італії з однієї з країн ЄС, зобов’язані мазок на коронавірус протягом 48 годин до від’їзду, і пред’явити його після прибуття.

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Незалежно від результату аналізу, подорожуючий повинний пройти карантин.

Якщо людина приїжджає із країн з-поза ЄС, вона повинна пройти обов’язковий карантин.

Обмежуючи правила стають жорсткішими під час різдвяних та новорічних свят. Від 21 грудня до Водохреща всі хто повертається з закордонної поїздки повинні дотримуватися 14 денного карантину.

Нагадуємо,

Уряд Італії випустив указ, який забороняє подорожі між регіонами країни з 20 грудня по 6 січня.

“З 21 грудня 2020 року по 6 січня 2021 року забороняється будь-яке пересування в межах національної території між територіями різних областей або автономних провінцій.

В дні 25 і 26 грудня 2020 року і 1 січня 2021 року забороняється будь-яке пересування між муніципалітетами, за винятком переміщень, мотивованих доведеними потребами в роботі або ситуаціями необхідності або за станом здоров’я”.

Маріанна Сороневич

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