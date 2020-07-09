Чи можна подати заяву на легалізацію, якщо ваш закордонний паспорт закінчився?

Міністерство Внутрішніх Справ Італії роз’яснило, чи можна подати заяву на санаторію у випадку, якщо термін дії посвідчення особи працівника закінчився.

Якщо термін дія вашого паспорта закінчився ви можете подати заяву на легалізацію, вказавши реквізити старого документа (закордонного паспорта, протермінованого дозволу на проживання, чи посвідчення особи).

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Якщо працівник не може вказати реквізити одного з вищезазначених документів, під час подачі заяви можна використати номер та дату заяви про подачу на дозвіл на проживання, видану компетентною квестурою (для тих, хто в минулому вже мав пермессо).

Коли вас викличуть у Квестуру для підписання робочого контракту із роботодавцем, ви повинні пред’явити документ, по якому він подавали заяву, а також подати новий дійсний документ.

Тобто, вам потрібно терміново звернутися в одне із українських консульств у Римі, Неаполі, чи Мілані для вироблення нового біометричного паспорта.

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Що робити, якщо працівник не встигне виробити новий закордонний паспорт до виклику у квестуру?

Якщо на момент прийому у квестурі ви ще не виробили нового закордонного паспорта, ви повинні все одно прийти на прийом та перенести дату підписання угоди на проживання на майбутнє, тобто на час, коли ваш документ буде готовий.

Увага! До завершення прийому документів на легалізацію залишилося трохи більше місяця.

Заяви прийматимуть до 15 серпня 2020 року. Нагадую, італійський уряд не встановив ліміту кількості іммігрантів, які можуть легалізуватися. Дозвіл на проживання отримають усі, хто матиме потрібні реквізити.

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