Чи можна приїхати із України, щоб скористатися легалізацією в Італії

Багато українців, які зараз перебувають в Україні цікавляться, чи можуть вони приїхати в Італію та отримати дозвіл на проживання, згідно легалізації працівників у секторі домашнього та сільського господарства.

Основним аргументом противників легалізацій в Італії є те, що такі заходи приваблюють у країну нових нелегалів.

Щоб запобігти цьому, для кожної із легалізацій, було передбачено дату, до якої треба було підтвердити своє перебування у країні.

Одним із основних реквізитів легалізації-2020 є присутність на території країни до 8 березня 2020, крім того, бенефіціари не повинні залишати територію Італії із цієї дати.

Зацікавлені в отриманні дозволу на проживання провинні довести це документально, шляхом подачі документів, виданих громадськими установами (organismi pubblici – такий термін використано в тексті закону).

Детальніше про підтвердження ми дізнаємося із указу МВС Італії, який буде видано до 30 травня.

Отже, ті хто на 8 березня перебував за межами Італії, на жаль, НЕ МОЖУТЬ подати заяву на легалізацію, незалежно від того:

– мають вони роботодавця, чи ні;

– скільки часу вони проживали в Італії в минулому;

– чи мали вони в минулому дозвіл на проживання;

– буди-який інший випадок, який підказує життя, чи ваша фантазія.

Так само не зможуть подати на легалізацію ті, хто залишив територію Італії після 8 березня.

Якщо ви не були в Італії до 8 березня 2020, або виїхали за межі країни після цієї дати, ви НЕ МОЖЕТЕ подавати документи на легалізацію.

Щоб вчасно дізнаватися новини про санаторію та інше інфо, корисне тим, хто живе в Італії, лайкніть цю сторінку 👍🏼👍🏿 https://www.facebook.com/m.soronevych/ 👍👍🏿 та слідкуйте за публікаціями.