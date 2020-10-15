Чи можуть домашні працівники подати на Декрет Флюссі-2020?

У Декрет Флуссі-2020 дозволяє приїхати в Італію домашнім працівникам, до яких належать домогосподарки, садівники, шофери, мажордоми, прибиральниці, няні, доглядальниці, – тобто усі робітники які працюють на забезпечення потреб сімей.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич на сайті “Української газети” в Італії.

Нещодавно в Італії пройшла легалізація, за якою домашні працівники і доглядальниці, які нелегально перебували і працювали в країні, зможуть отримати дозвіл на проживання.

Незважаючи на те що українці займають перше місце за кількістю поданих заяв, не усі змогли претендувати на отримання пермессо.

Зараз, коли італійський уряд видав Декрет Флюссі, за яким також є можливість отримати дозвіл на проживання, багато українців питаючи можуть вони ним скористатися.

Протягом останніх років за цим декретом приїхати в країну могли тільки сезонні робітники. У цьому році італійський уряд запрошує також постійних працівників.

У Декреті також згадуються домашні працівники, до яких належать домогосподарки, садівники, шофери, мажордоми, прибиральниці, няні, доглядальниці, – тобто усі робітники які працюють на забезпечення потреб сімей.

Умова приїзду в Італію домашніх працівників

Декрет флюси дозволяє переїзд в Італію домашніх працівників. Проте за єдиної умови:

Домашні працівники можуть приїхати на роботу в Італію якщо у них уже є дозвіл на проживання ЄС, для тих хто довгий час проживає в країні, виданий однією із із країн-членів ЄС. Його ще називають картою на проживання.

Цей довготривалий дозвіл на проживання іншої країні ЄС можна КОНВЕРТУВАТИ у італійське пермессо. для роботи у секторі домашнього господарства.

Як подати заяву на приїзд таких працівників, читайте у статті у першому коментарі до поста.

Список країн-учасниць ЄС:

Австрія

Бельгія

Болгарія

Греція

Данія

Естонія

Ірландія

Іспанія

Італія

Кіпр

Латвія

Литва

Люксембург

Мальта

Нідерланди

Німеччина

Польща

Португалія

Румунія

Словаччина

Словенія

Угорщина

Фінляндія

Франція

Хорватія

Чехія

Швеція



®Маріанна Сороневич

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