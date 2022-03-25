Чи можуть нелегали в Італії отримати дозвіл на проживання в зв’язку із війною

Чи можуть пермессо в Італії українці, які приїхали в країну до початку війни.

Багато українців, які приїхали в Італію до початку активних бойових дій і жили в країні без дозволу на проживання цікавляться, чи можуть вони зараз отримати дозвіл на проживання із гуманітарних мотивів, або як біженці.

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Ось як дає відповідь на це запитання квестура міста Бреші.

«Посвідка на проживання для тимчасового захисту відповідно до статті 20 TUI, може бути видана лише громадянам України та членам їхніх сімей, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року та виїхали з України після 24 лютого 2022 року. А також особам без громадянства та громадянам третіх країн (що не належать до України та члени їхніх сімей), які мали статус міжнародного захисту в Україні до 24 лютого 2022 року.

Громадяни України, які не підпадають під вище перечислені категорії, не мають права на отримання дозволу на проживання для тимчасового захисту. Незабаром буде повідомлено про те, як їм подати заяву на отримання іншого виду дозволу на проживання.

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Отже, на даний час подавати заяву на отримання дозволу на проживання для тимчасового захисту можуть лише ті, хто виїхав з України після 24 лютого. Ті хто приїхав в Італію до цієї дати, повинні зачекати майбутніх повідомлень.

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Маріанна Сороневич

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