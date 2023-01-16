Чи притягнуть до відповідальності військовозобов’язаних, що виїхали за кордон до 24 лютого?

З початком повномасштабної війни, Україна заборонили виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років. Проте до 24 лютого 2022 року багато українських чоловіків уже перебували за межами України.

З початком загальної війни в Україні заборонили виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років.

Той, хто виїхав до початку війни і не повернувся, не несе жодної відповідальності.

Юристи пояснюють, чи каратимуть військовозобов’язаних, що не повернулися в Україну, щоб записатися на військову службу.

“Закон не передбачає відповідальності за неповернення в Україну під час воєнного стану – адвокат Ростислав Кравець.

Проте, Юрист зазначив, що нардепи активно працюють над цим питанням і вже є кілька законопроектів, спрямованих на притягнення до відповідальності за неповернення в Україну. Все ж, ухвалення такого закону суперечить нормам Конституції України.

– Що стосується змушування чоловіків повернутись, це не лише порушення Конституції, а й порушення логіки. Адже фінансові надходження в Україну вже давно перевищують надходження від експорту, – зауважує Кравець.

В тойже час, нові правила обліку військового обліку, введені в Україні у 2023 році, дозволяють українським дипломатичним установам реєструвати військовозобов’язаних. Докладніше читайте тут: УКРАЇНСЬКІ КОНСУЛЬСТВА РЕЄСТРУВАТИМУТЬ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ І РЕЗЕРВІСТІВ

На сьогодні, в Україні немає ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності за нерепатріацію чоловіків, які виїхали до 24 лютого 2022 року.

Кравіц також наголосив, що накладення певних штрафів на репатріантів порушить Конституцію та права людини.

«Закон також не передбачав обов’язкову мобілізацію людей, які були за кордоном до війни», – підсумував Кравіц.

Якщо чоловік отримав повістку, але якимось чином виїхав за межі країни після 24 лютого 2022 року і не з’явився на військову раду, на нього накладається адміністративна відповідальність. В інших випадках відповідальність за неповернення не несеться.

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