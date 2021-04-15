Чому українці, повинні подавати декларацію про прибутки в Італії

Декларацію подають усі, хто отримав прибутки попереднього року: наймані, автономні працівники і ті, хто працює із partita IVA. Підприємці, зобов’язані робити це, навіть не отримавши прибутків.

Декларація про прибутки – це документ, на підставі якого держава оцінює прибутки громадян, отримані протягом року, та визначає/регулює суму податків, які вони сплачують.

Декларацію можуть подавати усі, хто отримав прибутки попереднього року: наймані, автономні працівники і ті, хто працює із partita IVA Підприємці, зобов’язані робити це, навіть не отримавши прибутків.

Щороку Податкова поліція (Agenzia delle Entrate) надає бланки, на яких можна задекларувати свої прибутки. Для фізичних і юридичних осіб вони різні. Найпоширенішими є бланки Modello 730 e il Modello Unico.

Читайте також: Податкова амністія зачепить також заробітчан: що це означає

У широкому розумінні, декларація про прибутки це обов’язок свідомого громадянина. Податки забезпечують функціонування держави, а держава має можливість піклуватися про громадян.

Простіше кажучи, щоб мати відремонтовані дороги, державне медичне забезпечення, високий рівень освіти, тощо, громадяни повинні долучитися спільно.

Для іноземців в Італії декларація прибутків дає окремі переваги.

• Оформлення субсидій INPS,

• Отримання довготривалого дозволу на проживання,

• Набуття італійського громадянства,

• Можливість об’єднання сім’ї,

• У майбутньому, (у разі прийняття якщо закону «про оподаткування працівників що працюють за кордоном» ви уникнете подвійного оподаткування в Україні.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії