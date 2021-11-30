Чутки про декларування доходів заробітчан, викликає нерозуміння і страх

За словами українських заробітчан в Італії, чутки про те, що треба декларувати свої доходи, періодично до них доходять. Часто це спричиняє нерозуміння й острах, що після повернення в Україну їх змусять віддати частину важко зароблених грошей.

Посилює недобре передчуття й інформація, яка нещодавно з’явилась у медіа: буцім у західних регіонах України податківці намагаються укладати списки тих, хто працює за кордоном.

До цього навіть залучили голів сільських і селищних рад. Кажуть, нібито для того, аби агітувати людей декларувати свої доходи і сплачувати податки. Проте перший заступник голови Державної податкової адміністрації у Львівській області Микола Князевич спростовує ці повідомлення, принаймні щодо Львівської області:

– Я не бачу потреби пропагувати цю ідею. Законодавчо закріплено всі норми, які зобов’язують декларувати доходи. Якщо людина ухиляється, то на це є відповідні санкції.

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Змусити людей, які працюють нелегально, платити податки – дуже складно. За словами Миколи Князевича, сьогодні немає жодних важелів впливу на нелегалів, оскільки вони приховують навіть своє місце праці. За словами Галини Бурої, працівника відділу масово-роз’яснювальної роботи ДПА у Львівській області, податківці здебільшого розраховують на свідомих громадян.

Один бік медалі в цій ситуації полягає в тому, що країна втрачає на цьому доволі великі гроші. Інший – нелегали вважають несправедливим примусове сплачування податків в Україні. Їхню позицію підтримують і земляки, які працюють за кордоном цілком легально. За словами Маріанни Сороневич, головного редактора “Української газети” в Італії, українці поїхали за кордон не від доброго життя, а від неможливості знайти на Батьківщині роботу чи гідний заробіток.

– Передусім, Україна не змогла забезпечити своїм громадянам нормальний рівень життя, відтак вони самотужки почали шукати вихід із глухого кута злиднів, – сказала “Газеті” пані Сороневич. – Ба більше, за останні роки купівельна спроможність українців зростає за вдяки грошам, надісланим заробітчанами. Але, як кажуть, б’ють того коня, який тягне. За кошт новітніх батраків, витиснутих на заробітки, на яких уже мають неабиякий зиск, країна хоче поповнювати свій бюджет?…

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За словами пані Маріанни, українці в Італії дуже занепокоєні можливими заходами влади щодо оподаткування прибутків, отриманих за кордоном. Зокрема, щоб приховати свою присутність за межами країни, багато з них не беруть участі у виборах, відмовляються від соціологічних опитувань – тобто люди бояться, щоб їхні прізвища не потрапили до “чорних списків”, які в майбутньому використають, аби відібрати гроші, зароблені тяжкою працею.

Заробітчани, які перебувають за кордоном, вважають, що нелегальні емігранти у країні перебування вже платять непрямі податки під час купівлі товарів.

– Якщо ж керівники держави вирішили боротися із неплатниками податків, то варто згадати про власні гаманці та контролювати прибутки “нових” українців, а не бідаків-заробітчан, і подбати про створення робочих місць у державі, – вважає Маріанна Сороневич.

Заробітчани, що працюють нелегально, категоричніші у висловлюваннях.

– Не планую платити податки в Україні та декларувати мої прибутки, оскільки Україна не має жодного права торкатися моїх горшей. Ми були вимушені залишити чоловіків і дітей, бо на зарплату, яку нам пропонували, можна було прогодувати тільки кота. Працюючи нелегалами, ми повинні самі собі створювати соціальне забезпечення і думати про старість. Не вірю, що Україна дасть мені гідну пенсію, навіть якщо і маю значний стаж роботи. Якщо держава не змогла втримати своїх громадян, то нехай не оббирає їх до останньої сорочки, – заявляє пані Ольга.

Пан Князевич каже, що декларування доходів нелегальних працівників не є значною проблемою, оскільки за кордоном в основному працюють легально.

– Нині ще частина людей працює нелегально в Росії. На Заході вже практично всі легалізувалися, – стверджує Микола Князевич.

Проте таке твердження видається непереконливим. За даними відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, за кордоном легально працює лише півмільйона українців. Це при тому, що, за оцінками експертів, щорічно близько 2,5 млн. українців їде для нелегальної роботи в інші країни. За даними Всесвітнього конгресу українців та Інституту демографії та соціальних досліджень НАН, кількість нелегальних мігрантів із України за 2005 рік приблизно така: Росія – 1 млн., Польща – 300 тис., Італія – 200-800 тис., Португалія – 65-150 тис., Іспанія – 100-400 тис., Туреччина – 35 тис. і США – 20 тис. осіб.

Мирослава Іваник

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