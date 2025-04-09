Шокуюче рішення суду: Одинокі українці в Італії тепер можуть усиновлювати дітей! Що потрібно знати?

В історії міжнародного усиновлення відбувся значний прорив: відтепер одинокі люди також зможуть усиновлювати іноземних дітей. Це рішення ухвалив Конституційний суд Італії, оприлюднивши вирок №33 від 21 березня 2025 року. Суд визнав неконституційним положення статті 29-bis, частини 1, закону №184 від 1983 року, яка забороняла міжнародне усиновлення одинокими особами.

Порушення конституційних прав

Судді зазначили, що ця заборона суперечить конституційним принципам соціальної солідарності (стаття 2 Конституції) і праву на повагу до приватного та сімейного життя, закріпленому в Європейській конвенції з прав людини, яка є частиною італійського законодавства відповідно до статті 117, пункт 1 Конституції.

Свобода особистості та благо дитини

Суд підкреслив, що абсолютна заборона для одиноких осіб усиновлювати дитину необґрунтовано обмежувала їхнє право на реалізацію соціальної солідарності та можливість надати покинутій дитині сімейне тепло та підтримку.

Рішення суду чітко встановлює, що одинока людина може створити стабільне та гармонійне сімейне середовище для дитини. Головним критерієм у таких випадках буде оцінка судом емоційних, виховних і фінансових можливостей майбутнього усиновлювача, а також наявність підтримки з боку сім’ї та соціального оточення.

Необхідний крок в умовах зниження кількості усиновлень

Конституційний суд зазначив, що в умовах скорочення кількості заяв на усиновлення заборона для одиноких осіб могла б позбавити дітей шансу знайти турботливу сім’ю. Це рішення спрямоване на забезпечення інтересів дитини та сприяє більшій інклюзивності у сфері міжнародного усиновлення.

Таким чином, цей крок не лише розширює можливості для одиноких людей стати батьками, а й гарантує дотримання основних прав дітей – виховуватися в люблячій сімейній атмосфері.

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