Ще рік ізоляції? Приголомшлива заява ЄС про відкриття кордонів

Кордони ЄС можуть залишатися закритими до 2021 року, пише Апостроф.

У прикордонному агентстві ЄС Frontex розповіли про основні варіанти скасування обмежень на перетин кордону після карантину.

Про це в рамках засідання комітету Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ заявив виконавчий директор Frontex Фабріс Леджер, пише «Укрінформ».

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Він заявив, що експерти прописали стратегії на наступні 9 місяців, і зійшлися на думці, що влітку обмеження точно знімати не слід.

Виходячи з оцінки ситуації, ми доповнили рекомендації Єврокомісії щодо скасування тимчасових обмежень на «несуттєві» (не пов’язані з роботою) подорожі в ЄС. У нас є три сценарії.

Перший, ЄС і Frontex будуть здатні повернутися до нормальної охорони кордонів у вересні.

За другим, ми зможемо зробити це лише в кінці року.

За найменш оптимістичним сценарієм, протягом 2021 року ми все ще будемо змушені мати справу з наслідками пандемії й обмеженнями на подорожі, — Фабріс Леджер.

Зазначається, що Frontex планує розширити зв’язок з третіми країнами, зокрема, одного офіцера зв’язку можуть направити в Україну.

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Раніше Україна не потрапила в список країн, громадянам яких буде дозволений безперешкодний в’їзд до Євросоюзу.

Нагадаємо, в Європейському союзі оприлюднили список критеріїв для відкриття кордонів країн.

При цьому комісар ЄС зазначив, що для третіх країн, зокрема, України, обмеження для поїздок до Європи встановлюються відповідно до кількості нових випадків зараження COVID-19 стосовно європейських країн.

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