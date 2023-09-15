У кожного з нас є мрії та плани: побудувати будинок, оплатити освіту дітей чи онуків, забезпечити собі комфортне життя на пенсії.

Для того, щоб досягти цих цілей, українцям в Італії недостатньо багато працювати, потрібно знати, як заощаджувати, як планувати своє майбутнє. Успішне інвестування допомагає легко реалізувати всі ваші задуми та плани.

Багато хто вважає, що найкращий спосіб забезпечити майбутнє – це покласти гроші в банк або заховати їх під матрац.

Якщо ви використовуєте ці застарілі методи, знайте, що інфляція щодня зменшуватиме вартість ваших заощаджень. За чинних темпів інфляції, навіть банківський рахунок не захистить від знецінення ваших грошей.

Якщо у вас є довгострокова фінансова мета, інфляція – ваш найлютіший ворог.

Як же діяти, щоб мінімізувати її вплив? Як уникнути знецінення грошей?

Як зробити так, щоб ваші заощадження окупилися і приносили дохід?

Роз’яснення від експерта у цій галузі буде безцінною у захисті себе та своєї сім’ї від непередбачуваних обставин.

Запрошуємо вас на Facebook-трансляцію, присвячену темі фінансової освіти.

Аля Тирон, консультант зі страхування в Alleanza Assicurazioni, поділиться з вами знаннями та досвідом, які допоможуть вам приймати зважені та розумні фінансові рішення в Італії.

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