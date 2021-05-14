Що робити, якщо вас звільнили до легалізації в Італії. Оновлено

Важливі новини для тих, хто очікує результатів легалізації в Італії. Міністерство внутрішніх справ Італії видало циркуляр від 11 квітня 2021 рік, у якому уточнює деякі аспекти Санаторії-2020.ù

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках Української газети в Італії.

Його текст знайдете тут.

У цій статті розглянемо як діяти, якщо стосунки роботодавця і працівника розірвано (через закінчення дії контракту, чи будь-яких особистих причин), проте вони ще не підписали договір на проживання у Префектурі.

Нагадую, що підписання робочого контракту у Префектурі завершує процес розгляду заяви на легалізацію. Після його підписання, працівник отримує дозвіл на відсилку заяви про отримання дозволу на проживання.

Якщо працівник чи роботодавець не з’являться на прийом, або у разі непідписання контракту, або, заяву на легалізацію буде відхилено (за винятком форс мажорних ситуацій, наприклад – смерті роботодавця).

Якщо термін робочого контракту закінчився

Якщо термін дії вашого трудового договору закінчився до підписання договору на проживання у Префектурі, ви можете продовжити його із тим самим роботодавцем.

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Якщо ви розірвали робочі стосунки із роботодавцем до легалізації в Італії

Якщо продовжити робочий контракт нема можливості (наприклад, через розірвання стосунків) можна:

змінити роботодавця, навіть якщо на це немає форс-мажорних обставин. Тобто, ви можете у будь-який момент змінити роботодавця не втративши права на легалізацію;

домашні працівники можуть укласти новий трудовий договір із особами, які не належить до сім’ї старого роботодавця;

Якщо працівник не знайшов нового роботодавця

Якщо працівник не уклав нового робочого контракту, він може подати заяву на отримання дозволу на проживання в очікуванні працевлаштування (permesso per attesa occupazione);

Важливо знати, що роботодавець і працівник повинні особисто прийти у Префектуру для підписання контракту, за період дії робочих стосунків.

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Сезонні працівники, які очікують легалізації в Італії

Сезонні працівники, що припинили роботу через закінчення терміну дії контракту, які очікують на розгляд документів на легалізацію, можуть подати на дозвіл на проживання в очікуванні працевлаштування.

Перегляд раніше відхилених заяв на легалізацію

Міністерство внутрішніх справ Італії уточнює, що заявки на отримання дозволу в очікуванні працевлаштування відхилені раніше, повинні бути розглянуті повторно.

Тому, зацікавлений може вимагати видачі дозволу в очікуванні працевлаштування, навіть якщо йому раніше йому було відмовлено.

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