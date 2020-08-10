Новий циркуляр Департаменту громадянських свобод та імміграції Міністерства внутрішніх справ від 24.07.2020 р надає подальші та роз’яснення стосовно легалізації 2020 року.

ЗАВЕРШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ

Для успішного завершення процедури легалізації, крім оплати внесків та подачі документів) роботодавець повинен здійснити наступні дії:

1. Повідомити про податок робочих стосунків у відповідні органи (у випадку домашніх працівників у INPS), до виклику у Префектуру. (Читайте про це на моїй сторінці).

2. Прийти на прийом у Префектуру, де пред’явити оригінали документів про оплату внесків та інші документи, про які було заявлено під час подачі заяви на легалізацію.

3. Під час прийому у Префектурі підписати контракт на роботу із працівником.

ЯКЩО РОБОЧІ СТОСУНКИ ПРИПИНИЛИСЯ

Якщо робочі стосунки припиняються з причини роботодавця, чи працівника, і роботодавець повідомить про це у відповідні органи, їх терміново викличуть у Префектуру.

ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЧЕРЕЗ ФОРС-МАЖОР

У разі припинення трудових відносин через форс-мажорні обставини (смерть людини що потребує догляду, роботодавця, або банкрутство організації, яка подала на легалізацію працівника, слід діяти наступним чином:

1. Для сектору домашнього господарства, роботодавцем може стати родич померлого, або інша організація, за умови наявності загальних вимог та реквізитів, передбачених легалізацією. При цьому можливо змінити тип робочих стосунків. Продовження робочих стосунків не є автоматичним. Потрібно повідомити у INPS про припинення робочих стосунків із попереднім роботодавцем та повідомити про «нові».

2. Для сектору сільського господарства, рибальства, тваринництва та пов’язаних із ними види діяльності, у разі банкрутства компанії, правонаступник повинен здійснити обов’язкове повідомлення , скориставшись бланком “VarDatori” та відмітивши графу “cessione del contratto”. Це повідомлення слід надіслати протягом 5 днів від передачі правонаступництва компанії.

НЕМОЖЛИВІСТЬ ПРОДОВЖЕННЯ РОБОТИ З НЕЗАЛЕЖНИХ ВІД ПРАЦІВНИКА ПРИЧИН

Якщо, іноземець не може продовжувати робочу діяльність, з іншим роботодавцем, з незалежних від нього причин, необхідно надіслати повідомлення про припинення трудових відносин у відповідні органи (у випадку домашніх працівників у INPS).

Іноземний громадянин може подати запит на отримання дозволу на проживання для пошуку роботи.

Оригінал циркуляра італійською знайдете у першому коментарі до цього поста.

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