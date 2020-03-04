Що робити, якщо ви підозрюєте, що заразилися коронавірусом в Італії?

Ось процедури, яких слід дотримуватися у разі виникнення симптомів.
Кількість інфікованих коронавірусом в Італії щодня зростає, особливо багато випадків є у регіонах Ломбардії, Венето, Емілії Романьї. Збільшується кількість дзвінків на гарячі номери від людей, які хочуть отримати інформацію, але, перш за все, людей, із симптомами застуди, які бояться заразитися коронавірусом.
То що ж робити, якщо ви підозрюєте, що у вас є Covid-19?
Є два варіанти:
1. ☎ Зателефонуйте до домашнього лікаря і повідомте про симптоми. Усім (сімейним) лікарям Італії було надано анкети за якими вони можуть вставити попередній діагноз Covid-19.
Сімейний лікар порадить вам наступні дії, серед яких – госпіталізація пацієнта.
2. ☎ Зателефонуйте за номером служби екстреної допомоги, вашого регіону. Оператори нададуть необхідну інформацію, або, якщо це необхідно, почнуть процедуру госпіталізації.
Пацієнти хворі на коронавірус та люди які їх доглядають, повинні носити медичну маску та латексні рукавички. Це дозволить уникнути передачі інфекції.
❌ Пацієнтам марно просити або вимагати проведення аналізу глоткового мазка: лікарі оцінюють симптоми, контекст, місце проживання людини, а далі вирішують робити аналіз, чи ні.
“У цей період закінчується епідемія грипу, і таму у деяких випадках лікарям важко правильно інтерпретувати симптоми. Є ризик медичної помилки.
Єдиним відмінним від грипу елементом, який характеризує Covid-19, є той факт, що коронавірус може призвести до утруднення дихання, навіть якщо це не завжди так “, – пояснює фахівець із інфекційних захворювань Фабріціо Прельяско.
❌ Не варто телефонувати на 112 (або 118). Це – екстрені номери, що діють в усіх надзвичайних ситуаціях (дорожньо-транспортні пригоди, інфаркти, інсульти, тощо). На ці номері слід телефонувати лише в тому випадку, якщо у пацієнта сильно утрудне дихання і є загроза його життю.
❗ Важливо, щоб усі громадяни дотримувалися цих процедур, аби запобігти блокуванню номерів екстреної допомоги. ❗
У деяких лікарнях перед відділеннями швидкої допомоги було встановлено зовнішні намети. У них проводять попередню діагностику пацієнтів із підозрою на зараження коронавірусом. ❗ Туди слід звертатися лише за направленням сімейного лікаря або операторів екстренної допомоги.
❌ Уникайте дзвінків на номер номер 112, не їдьте у лікарню за власним рішенням: тільки таким чином можна уникнути перезавантаження медичних установ і дати їм можливість гарантувати негайну допомогу потребуючим.
❌ Не рекомендується самовільно приїжджати у пункти швидкої допомоги, або до сімейного лікаря. Як показує практика, саме лікарні та медичні кабінети є місцями, де епідемія поширюється найбільше.
Поширте цю новину на свою сторінку та у групи українців в Італії. Можливо, ви влятуєте комусь життя.
Номери екстреної допомоги по регіонах:
📞 LOMBARDIA
numero verde per info: 800.894.545
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112
📞 VENETO
numero verde per info: 800.462.340
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112
📞 PIEMONTE
numero verde per info: 800.192.020
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112
📞 LIGURIA
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112
📞 EMILIA ROMAGNA
numero verde per info:800.033.033
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112
📞 TRENTINO ALTO ADIGE
numero verde per info: 800.751.751
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112
📞 FRIULI VENEZIA GIULIA
numero verde per info: 800.500.300
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112
📞 TOSCANA
numero verde per info: 800.556.060
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112
📞 BASILICATA
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112
📞 ABRUZZO
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112
📞 CAMPANIA
numero verde per info: 800.909.699
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112
📞 MARCHE
numero verde per info: 800.936.677
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112
📞 PUGLIA
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112
📞 LAZIO
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112
📞 CALABRIA
numero verde per info: 800.767.676
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112
📞 VALLE D’AOSTA
numero verde per info: 800.122.121
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112
📞 UMBRIA
numero verde per info: 800.636.363
numero unico nazionale: 1.500
numero per la segnalazione dei casi: 112
Маріанна Сороневич