Які документи та процедура подачі заяви на легалізацію-2020 в Італії

Читачі часто питають про перелік документів та процедуру подачі заяви на легалізацію-2020 в Італії

На даний час відомо лише дані, оприлюднені у “Decreto rilancio” від 20 травня 2020.

Коли подавати документи

Запит про легалізацію слід подавати у період із 1 червня по 15 липня 2020 року.

Ймовірно, що подача заяви буде відбуватися онлайн.

Працівники, чи роботодавці зможуть зробити це самостійно, або за посередництва профільних організацій.

Процедуру подачі буде опубліковано указом Міністра внутрішніх справ та профільними міністерствами, протягом десяти днів з дня набрання чинності указу “Decreto rilancio” (до 30 травня).

Процедура подачі

Процедуру подачі також буде опубліковано в указі Міністра внутрішніх справ та профільних міністерств, разом із списком потрібних документів. Це станеться протягом десяти днів з дня набрання чинності указу “Decreto rilancio” (до 30 травня).

На даний час відомо, що подавати запит на легалізацію можна буде:

a) у Національний інститут соціального захисту (INPS) для італійських, або працівників громадян країни-члена Європейського Союзу;

б) у єдиний відділ із імміграції для іноземних працівників, які перебувають на території Італії нелегально, або для заяви про існування неправомірних трудових стосунків (тобто для більшості українців, які хочуть скористатися легалізацією).

c) у квестуру для отримання дозволу на проживання, якщо ви мали пермессо, але його дія завершилася після 31 жовтня 2019 року.

Нагадую, подавати заяву на легалізацію можуть лише ті, хто перебував на території Італії на 8 березня 2020 (і від цієї дати не виїжджав із країни) та можуть довести це документами, виданими офіційними організаціями.

Тривалість періоду перебування в країні до 8 березня 2020, значення не має. Ви можете жити в Італії 10 років, або 3 місяці. Але треба довести що ви були на території Італії до 8 березня і не залишали країни після цієї дати.

Читайте про це докладніше у наступних публікаціях.

Прошу вас набратися терпіння, і дочекатися офіційного роз’яснення.

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