Як виробити зелений паспорт в Італії. Усі способи

Зелений паспорт COVID-19 дозволяє отримати доступ до ряду громадських заходів і закладів в Італії, та полегшує подорожі Європою.

Цей сертифікат, видається національною платформою Міністерства охорони здоров’я Італії, у цифровому та паперовому форматі. Він містить QR-код для перевірки його достовірності та дійсності.

З 6 серпня зелений сертифікат необхідний в Італії для участі:

• у вечірках;

• на цивільних та релігійних церемоніях,

• для доступу до будинків перестарілих,

• для переїзду та виїзду з територій, віднесених до “червоної зони”, або “оранжевої зони” тощо.

• для обслуговування в приміщенні барів та ресторанів за столом,

• для відвідання виставок, спортивних змагань, музеїв, закладів та місць культури,

• для басейнів, тренажерних залів, оздоровчих центрів,

• для участі у ярмарках, фестивалях, конференціях та конгресах,

• у спа-центрах та культурно-оздоровчих центрах,

• в ігрових зал та казино,

• у тематичних та розважальних парках,

• для участі у конкурсах на посади державних установ.

Урядом розглядається можливість введення Зеленого паспорта для поїздок у громадському транспорті та для очного відвідання навчальних закладів.

Італійський зелений паспорт діє як цифровий сертифікат COVID ЄС та спрощує подорожі до всіх країн Європейського Союзу та Шенгенської зони.

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Хто може отримати зелений паспорт в Італії

Зелений паспорт видаватимуться тим, хто:

• Пройшли вакцинацію принаймні однією дозою вакцини проти Covid-19;

• зробили мазок з негативними результатами за попередні 48 годин (Green Pass матиме обмежений термін дії);

• одужали від коронавірусної інфекції протягом останніх шести місяців;

Якщо у вас є код для завантаження Зеленого паспорта

Якщо після вакцинації, негативного результату тесту, або одужали від COVID-19, ви отримаєте спеціальний код. Він прийде на СМС, або електронну пошту. За допомогою цього коду ви можете завантажити Зелену сертифікацію:

На веб-сайті https://www.dgc.gov.it/web/, за медичної картки, або цифрового посвідчення особи (Spid /Cie);

Завантаживши додаток AppImmuni, або додаток IO;

Незабаром це можна буде зробити на веб-сайті Регіональної електронної медичного архіву;



Якщо у вас нема коду для завантаження Зеленого паспорта

Ось що робити, якщо ви маєте реквізити для отримання зеленого паспорта, проте не отримали SMS, або електронного листа з кодом, за допомогою якого можна завантажити документ:

• отримати код на сервісі AUTHCODE за цим лінком: https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth, або на додатку AppImmuni: https://www.immuni.italia.it/

• увійти у системуза допомогою цифрового посвідчення особи (Spid / Cie) на цьому веб-сайті: https://www.dgc.gov.it/spa/auth/login

• або в додатку IO: https://io.italia.it/certificato-verde-green-pass-covid

Якщо у вас нема електронних пристроїв

Ті, хто не має цифрових інструментів (комп’ютерів або смартфонів), можуть звернутися до свого терапевта, педіатра, або в аптеку.

Для додаткової інформації :

• зверніться у службу підтримки на електронну адресу: cittadini@dgc.gov.it , чи телефон 800 91 24 91.

• зателефонуйте на номером Міністерства охорони здоров’я (1500),

• зверніться у кол-центр додатку Immuni (800.91.24.921),

• користувачі програми IO можуть звернутися у підтримки PagoPa.



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