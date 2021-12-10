Як виробити посвідчення водія в Італії

Ось як отримати посвідчення водія в Італії. Передусім слід зазначити, що Італія й Україна уклали Угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Ним можуть скористатися особи які легально проживають на території Італії менше чотирьох років та мають дійсне українське посвідчення водія.

Вас цікавить «як поміняти українські права на італійські»? Читайте про це у майбутніх публікаціях.

Якщо ви не підпадаєте під цю категорію, ви повинні здавати теоретичний і практичний іспит, передбачені для отримання цього документа на загальних умовах, незалежно від вашого водійського стажу.

Ось що треба знати про отримання посвідчення водія в Італії.

Посвідчення водія країн ЄС

Якщо ви маєте посвідчення водія, видане будь-якою країною, що входить до ЄС, ви можете користуватися ними в Італії протягом усього терміну дії документа.

Посвідчення водія, видане країною, що не входять у ЄС

Користуватися посвідченням водія виданим країною, що не належить до Свроспілки, можна протягом одного року. Пізніше, іноземці повинні конвертувати, або замінити цей документ на італійське водійське посвідчення.

Нагадую, що українці можуть конвертувати водійське посвідчення протягом перших чотирьох років резиденції в Італії.

Як «здати на права в Італії»

Для отримання італійського водійського посвідчення, потрібно дотриматися наступних вимог та процедур.

Посвідчення водія в Італії можуть отримати:

• особи, фізичний та психологічний стан яких дозволяє безпечно керувати автотранспортом;

• особи, які відповідають «моральним вимогам». У випадку ряду правопорушень, префектура може відмовити у видачі посвідчення водія особам, до яких застосовуються заходи безпеки;

• після здачі теоретичного та практичного іспиту.

Процедура отримання посвідчення водія в Італії

Для отримання водійського посвідчення ви можете звернутися в автошколу, або вчитися самостійно, самому клопотати про подачу заяв і здачу іспитів у Motorizzazione.

Процедура отримання є наступною:

• подати заяву на складання іспиту в ДМВ (Motorizzazione);

• скласти теоретичний іспит протягом 6 місяців з моменту подачі заявки;

• протягом 12 місяців заявник зможе практикувати водіння з тимчасовим водійським посвідченням (foglio rosa), разом з інструктором автошколи, чи водієм віком до 65 років, що має водійські права не менше 10 років.

• скласти практичний іспит протягом 12 місяців після отримання тимчасового посвідчення водія-початківця (foglio rosa).

Після складання практичного іспиту на водіння Головне управління автомобілізації (Motorizzazione) видає посвідчення водія, яке діятиме 10 років.

Теоретичний іспит:

Теоретичний іспит здається першим. Для отримання водійського посвідчення типу A та B, він проводиться за допомогою тесту на комп’ютері. Кожне запитання має кілька варіантів відповідей, серед яких слід вибрати правильний.

Практичний іспит:

Складати практичний іспит можна не більше трьох разів. Після 3-ох невдалих спроб, претендент повинен ще раз скласти теоретичний іспит і отримати новий дозвіл на практичне водіння;

Водійські права із балами

Кожному новому посвідченню водія нараховують 20 балів.

Їх кількість зменшується у разі порушення правил дорожнього руху (наприклад, водіння в стані алкогольного сп’яніння, перевищення дозволеної швидкості тощо).

Або збільшується що 2 роки, до досягнення максимуму 30 балів, якщо водій не порушує правил.

У разі втрати усіх балів, водій повинен повторно здати теоретичний і практичний іспит та знову отримати водійське посвідчення.

Стаття для іноземців в Італії: Федеріка Мерло, юрист

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