Як в Італії працюватимуть магазини та ресторани на Різво і Новий Рік

Уряд остаточно визначився із правилами які діятимуть в Італії на Різдво та під час зимових свят.

Вони набувають чинності із 4 грудня 2020.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

Жителі Італії сподівалися, що правила будуть пом’якшені набагато більше, та прем’єр-міністр країни Джузеппе Конте, та науковці які займаються дослідженням динаміки пандемії в Італії, настояли на збережені численних обмежень.

Магазини

Для підтримки малого і середнього бізнесу, італійський уряд не ввів обмеження на різдвяний шопінг.

Із п’ятниці 4 грудня до 6 січня магазини працюватимуть до 21 години.

Комерційні центри, з 6 грудня по 15 січня, працюватимуть також на вихідні, проте будуть відкритими лише продовольчі магазини, аптеки, парааптеки, мед.обладняння, тютюнові крамниці, газетні кіоски та зелені господарства.

Бари та ресторани

Бари та ресторани будуть відкритими до 18 години, після чого працюватимуть на доставку на дім до 22:00.

Після 18:00 заборонено вживати їжу або напої куплені на виніс, на вулиці поблизу ресторанів.

В жовтих зонах бари, ресторани, піцерії, кафе морозива, кондитерські тощо. будуть відкриті на обід, навіть на Різдво та День Святого Стефана.

За один столик можуть сідати максимум 4 людини, якщо вони не всі живуть разом.

Маріанна Сороневич

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