Як довести свою роботу у секторах, які підпадають під легалізацію

Іноземний громадянин, термін дії на проживання якого закінчився до 31 жовтня 2019 року, але на даний час він не має роботодавця, може подати заявку на отримання тимчасового дозволу на проживання, тривалістю на шість місяців (від дати подачі заяви).

Протягом цих шести місяців працівник повинен укласти робочий контракт і обміняти дозвіл на постійний.

Працівник повинні довести, що в минулому він працював в секторах господарства, яким дозволено легалізацію.

А саме:

– сільське господарство, тваринництво, зоотехніка, рибальство та аквакультура і пов’язана із ними діяльність;

– асистенція членам власної родини, навіть якщо ви не живете разом, ураженим патологія ми, які обмежують самодостатність;

– домашня робота для підтримки сімейних потреб (покоївки, прибиральниці, доглядальниці, тощо).

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Документами, які підтверджують роботу у цих галузях господарства можуть бути

• документ, виданий центром зайнятості, що засвідчує виконання трудової діяльності, робочий контракт;

• платіжна картка для отрмимання зарплати;

• виписка про відрахування у пенсійний фонд;

• Бланк Unilav про прийняття на роботу, зміни та/або припинення трудових відносин;

• ксерокопія банківського чеку, виданого на виплату зарплати;

• паперові квитанції, що підтверджують виплату зарплати;

• довідка про сплату контрибутів для домашніх працівників за системою PagoPa, роздрукована з порталу INPS;

• повідомлення через електронну пошту та/або Sms, чи MyInps, що стосуються виконання періодичної домашньої роботи;

• будь-яке паперове листування між сторонами під час трудових відносин, як від роботодавця, так і від працівника, з якого можна зрозуміти тип робочих стосунків, та перевірити наявність робочої діяльності.

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Хай щастить усім, хто усі ці роки чекав можливості отримання дозволу на проживання в Італії!

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