Доглядальницям в Італії дали можливість вакцинуватися від коронавірусу разом із їх підопічними. Так постановив комісар з надзвичайних ситуацій, генерал Фільйоло.

Кампанія по вакцинації проходить в різних регіонах по різному. Її особливості визначає місцева влада.

Пріоритет у вакцинації мають люди похилого та особливо вразливі верстви населення. Тобто, в першу чергу вакцинуватимуть, інвалідів, немічних і старших 80-х, а також їх доглядальниць та співмешканців.

Категорії, які мають першочерговий пріорітет:

• пацієнти, які проходять імуносупресивну терапію;

• пацієнти, що страждають аутоімунними захворюваннями або імунодефіцитом;

• люди із важкими вадами здоров’я;

• співмешканці вищеперчислених категорій та доглядальники, які надають їм постійну допомогу безкоштовно або за контрактом.

Вакцинація доглядальниць є безкоштовною та добровільною.

Розглянемо як проходить вакцинація для співмешканців та доглядальниць в Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto.

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EMILIA ROMAGNA

Емілія Романья вакцинує старих і немічних людей, а також їх співмешканців та доглядальниць на дому. Під час вакцинації необхідно зробити автоссертифікацію.

Із 26 квітня планується почати вакцинацію людей віком 65 – 69 років.

Додаткову інформацію знайдете на порталі регіону.

FRIULI VENEZIA GIULIA

У Фріулі замовити вакцинацію можна через Єдиний центр бронювання медичних послуг (CUP), аптеки, або через телефонний центр за номером 0434 223522.

Щеплення також поширюється на співмешканців та опікунів.

На спеціальному поталі ви можете отримати детальну інформацію та скачати бланки для щеплення різними типами вакцини від коронавірусу.

https://arcs.sanita.fvg.it/…/fase-2-prenotazione-della…/

LIGURIA

Із 16 квітня регіон почав вакцинацію людей віком 65 – 69 років.

У Лігурії доглядальниці повинні спочатку звернутися до свого домашнього, задекларувавши свій статус доглядальниці. Через 7 днів після цього, забронювати вакцинацію можна на порталі

https://www.regione.liguria.it/…/salu…/info-vaccini.html

LOMBARDIA

У Ломбардії є два варіанти.

Під час бронювання вакцинації, люди з важкими вадами можуть вказати до трьох своїх опікунів / співмешканців. Ці люди повинні прийти у центр вакцинації з автосертифікатом.

Якщо людина з важкими вадами уже щеплена, з 16 квітня замовити вакцинацію для співмешканців / доглядальниць можна порталі регіону.

Співмешканці особливо вразливих людей можуть пройти вакцинацію без бронювання, коли вони супроводжують на вакцинацію свого підопічного. Із собою потрібно мати автосертифікацію.

Деталі та бронювання можна здійснити на порталі регіону.

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PIEMONTE

У П’ємонті для бронювання вакцинації слід звернутися до домашнього лікаря загальної практики. Йому також слід повідомити дані доглядальника, який бажає вакцинуватися.

Іншу інформацію ви можете дізнатися на сайті Регіону:

https://www.regione.piemonte.it/…/vaccinazioni-on-line

TRENTINO ALTO ADIGE

У регіоні іде щеплення людей з важкими вадами та вразливих осіб. Наразі немає новин про окрему кампанію для доглядачів та доглядальників.

Докладна інформація на порталі регіону.

VALLE D’AOSTA

Вакцинація у регіоні почалася 1 березня 2021.

На даний час немає новин про окрему кампанію для доглядачів та доглядальників.

зацікавлені можуть отримати додаткову інформацію за номером Servizio Infovaccini 0165.546222, або на порталі.

VENETO

Регіон Венето було одним із перших, який поширив вакцинацію на співмешканців та доглядальників. Здійснити бронювання можна через портал Регіону, вибравши ваше відділення ULSS.

За додатковою інформацією телефонуйте на номер: 800462340

На момент публікації статті через нестачу вакцини, щеплення деяки категорій призупинено.

Про інші регіони читайте в інших публікаціях на моїй сторінці.

®Маріанна Сороневич

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