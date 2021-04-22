

Після розпорядження надзвичайного комісара з надзвичайних ситуацій, генерала Фільйоло, в Італії було змінено директиви щодо реалізації плану вакцинації від коронавірусу.

Пріоритет у вакцинації мають люди похилого віку, інваліди, а також їх доглядальниці та співмешканці.

Категорії, які мають першочерговий пріоритет

• пацієнти, які проходять імуносупресивну терапію;

• пацієнти, що страждають аутоімунними захворюваннями або імунодефіцитом;

• люди із важкими вадами здоров’я;

• співмешканці вищеперчислених категорій та доглядальники, які надають їм постійну допомогу безкоштовно або за контрактом.

Кампанія по вакцинації проходить в різних регіонах по різному. Її особливості визначає місцева влада. У деяких регіонах Італії щеплення доглядальниць не починали, проте це лише питання часу, яке вирішиться за короткий термін.

Вакцинація доглядальниць є безкоштовною та добровільною.

Розглянемо як проходить вакцинація для співмешканців пріорітетних категорій населення та доглядальниць у південних регіонах Італії.

ABRUZZO

В Абруццо можна повідомити про бажання вакцинуватися на спеціально відведеному порталі: https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/…

На час публікації статті вакцинуватися можуть наступні категорії:

• люди, народжені у період 1942 – 1951 роки, доглядальниці інвалідів (згідно Закону 104 ст. 3 абзац 3);

• співмешканців інвалідів (згідно Закону 104 ст. 3 абзац 3);

• доглядальниці, уже зареєстровані на платформі на момент реєстрації пацієнтів.

Зайти на платформу, можна за цією адресою. Вам потрібно е ввести особисті дані, фіскальний код та медичної картки.

Додаткову інформацію можна отримати за номером: 800.00.99.66.

BASILICATA

У Базилікаті вакцинація для доглядачів, які проживають разом, можлива за попереднім записом на порталі італійської пошти, або зателефонувавши за безкоштовним номером 800 00 99 66.

Слід зробити автосертифікат, яка підтверджує статус співмешканця та / або доглядальника.

Доглядальниця може отримати щеплення кілька днів після вакцинації свого підопічного.

https://www.regione.basilicata.it/…/department.jsp

CALABRIA

У Калабрії вакцинація доглядальниць ще не почалася. В той час як хворі особи уже можуть зареєструватися на порталі Poste Italiane, можливість реєстрації для доглядальників, буде активований найближчими днями.

Після реєстрації на порталі, розробленому Цивільним захистом, треба буде здійснити бронювання через сайт Poste Italiane.

CAMPAGNA

Кампанія дозволяє співмешканцям та опікунам забронювати вакцинацію через портал регіону.

https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino

На ньому слід ввести фіскальний код та номер медичної картки. Доступ до платформи можна отримати за цією адресою.

MOLISE

У Молізе вакцинація для співмешканців та опікунів проходить попередню оцінку. Зацікавленим потрібно надіслати електронного листа на адресу “conviventi.vulnerabili@regione.molise.it” подавши наступні документи:

• декларацію, підписану та підписану співмешканцями / опікунами вразливого суб’єкта, в якій вони заявляють, що є його співмешканцями або опікунами;

• дійсне посвідчення особи;

• особистий код кампанії вакцинації підопічного (не потрібен, якщо ним є неповнолітній);

• копія картки підопічного про звільнення від оплати мед послуг у зв’язку із патологією, видану AsL, або, довідка про інвалідність згідно закону 104/92 ст. 3 абзац 3.

Детальнішу інформацію читайте тут: https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f…

PUGLIA

В Апулії для бронювання вакцинації слід звернутися до домашнього лікаря загальної практики, або до центрів по догляду. Їм слід повідомити дані доглядальника, який бажає вакцинуватися.

Детальнішу інформацію читайте тут: https://www.regione.puglia.it/…/persone-elevata-fragilita

SARDEGNA

В даний час на Сардинії ще немає чіткої інформації про щеплення хворих або інвалідів та їх співмешканців / опікунів.

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=420919&v=2&c=3…

SICILIA

Замовити вакцинацію можна зателефонувавши на номер 800-009966 з 09:00 до 18:00 (за винятком суботи, неділі та святкових днів).

Маріанна Сороневич