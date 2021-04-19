Надзвичайного комісар з надзвичайних ситуацій, генерал Фільйоло, змінив директиви плану вакцинації від коронавірусу в Італії.

В першу чергу вакцинуватимуть, інвалідів, немічних і старших 80-ти років. А також позачергову можливість зробити щеплення мають їх доглядальниці та співмешканці, незалежно від віку.

Категорії, які мають першочерговий пріорітет

• пацієнти, які проходять імуносупресивну терапію;

• пацієнти, що страждають аутоімунними захворюваннями або імунодефіцитом;

• люди із важкими вадами здоров’я;

• співмешканці вищеперчислених категорій та доглядальники, які надають їм постійну допомогу безкоштовно або за контрактом.

Кампанія по вакцинації проходить в різних регіонах по різному. Її особливості визначає місцева влада.

Нагадую, що для доглядальниць вакцинація є безкоштовною і добровільною.

Хоча, дехто із італійських політиків та представників впливових профільних організацій пропонували зробити її обов’язковою.

Розглянемо як проходить вакцинація для співмешканців та доглядальниць в Умбрії, Лаціо, Тоскані та Марке.

Про інші регіони читайте в наступних публікаціях на моїй сторінці.

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Як замовити вакцинацію для доглядальниць в регіоні Лаціо

У Лаціо замовлення здійснюється лише для основного доглядальника за номером 06164161841.

Слід повідомити фіскальний код підопічного.

Інші члени сім’ї / співмешканці / тимчасові, чи періодичні доглядальниці, можуть забронювати вакцинацію через Інтернет або кол-центр, для своєї вікової категорії згідно загального плану вакцинації.

Вакцинація в регіоні Марке

У Марке відкрито онлайн-платформу бронювання вакцинації жителів регіону.

Клацнувши по “Caregiver e conviventi dei disabili e degli estremamente vulnerabili” можна зареєструватися співмешканці та доглядальниці. Для вакцинації необхідно подати самосертифікацію.

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Як завивити щеплення в Тоскані

Регіон Тоскана незабаром запровадить бронювання для опікунів на регіональному порталі.

Як замовити вакцинацію для доглядальниць в Умбрії

В Умбрії вакцинація для співмешканців та доглядальниць розпочалась 6 квітня. Забронювати щеплення можна через відповідний портал, або в аптеці.

На час публікації статті, на сайті опубліковано повідомлення про тимчасове призупинення вакцинації для доглдядальниць в зв’язку із відсутністю вакцини. Ті хто уже прищепив першу дозу, можуть завершити вакцинацію другою дозою.

Після доставки в регіон наступної партії вакцини, щеплення доглядальниць відновиться.

®Маріанна Сороневич

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