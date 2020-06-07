Як легалізуватися в Італії, якщо ваш роботодавець погоджується укласти робочий контракт

Легалізація в Італії, якщо ваш роботодавець погоджується укласти робочий контракт

Сектори господарства що підпадають під легалізацію

сільське господарство, тваринництво, зоотехніка, рибальство та аквакультура і пов’язана із ними діяльність;

асистенція членам власної родини, навіть якщо ви не живете разом, ураженим патологія ми, які обмежують самодостатність;

домашня робота для підтримки сімейних потреб (покоївки, прибиральниці, доглядальниці, тощо).

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Хто може бути роботодавцем для легалізації

• громадяни Італії,

• іноземці, що мають довгостроковий дозвіл на проживання ЄС.

Документи, потрібні для подачі запита на легалізацію

Роботодавець повинен подати:

посвідчення особи;

декларацію про прибутки;

пропозицію договору на проживання;

декларація про

декларацію про оплату праці працівника у розмірі, не нижчому за вказаний у Національному колективному контракті;

тривалість трудового договору;

реквізити оплаченого бланка F24 на суму 500€ за кожного працівника;

реквізити штрихкода гербової марки на суму 16.00€;

Увага, у разі відхилення запиту про легалізацію сплачені суми не повертаються.

Працівник повинен подати:

закордонний паспорт, або інший еквівалентний документ, виданий дипломатичним представництво країни походження (Як я писала раніше, внутрішній паспорт для подачі документів не підходить);

мати в наявності документи, які підтверджують перебування на території Італії до 8 березня 2020.

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Процедура подачі запита на легалізацію

Подача заявки буде відбуватися через офіційний сайт Міністерства Внутрішніх Справ. (https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/)

Цей лінк буде активовано З 1 червня по 14 липня 2020 року з понеділок – неділя 07:00 – 22:00; А в останній день подачі, у середу 15 липня 2020 року, з 07:00 по 24:00.

Увага! Вам не потрібно спішити із подачею заяви. Ви можете зробити це у будь-якийй день протягом встановленого терміну. Так само, Італія не обмежує кількість поданих заяв. Легалізуватися зможуть усі, хто має відповідні реквізити.

Заявку подає роботодавець. Він може зробити це самостійно, скориставшись простими інструкціями, які я опублікую незабаром.

Також можна звернутися за допомогою у профільні організації (профспілки чи патронати).

Після подачі запиту ви отримаєте відповідну квитанцію (ricevuta), яка служитиме тимчасовим дозволом на проживання, яке слід пред’являти, якщо вам зупинить поліція.

Увага! Працівник не може покидати Італії із цим документом, він повинен дочекатися отримання дозволу на проживання.

Процедура розгляду запита на легалізацію

Квестура консультуватиме ряд державних організацій, на наявність умов, які унеможливлюють легалізацію. Зокрема, наявність у іноземця судимостей та депортацій, перевірятиме розмір прибутку роботодавця, наявність його судимостей, тощо.

Якщо перешкод виявлено не буде, роботодавця і працівника запросять для підписання робочого контракту.

Увага! Роботодавець і працівник повинні зберігати робочі стосунки аж до отримання дозволу на проживання, у зворотньому випадку, справу відхилять. Винятком становлять форс мажорні умови (наприклад, смерть роботодавця).

Джерело: Декрет МВС Італії від 27 травня 2020 “Процедури подання заяв про виникнення трудових відносин”. (20A03026)