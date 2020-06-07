Іноземні громадяни, які у минулому мали дозвіл на проживання, термін дії якого закінчився 31 жовтня 2019 року, і не був поновлений, чи конвертований у інший тип пермессо, можуть подавати заяву на легалізацію.

Такі іноземці, якщо вони на даний час не мають роботодавця, отримають тимчасовий дозвіл на проживання, терміном на 6 місяців.

Якщо вони мають роботодавця, то можуть подавати документи по іншій процедурі і отримати звичайний дозвіл на проживання для підлеглої роботи.

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Особливості тимчасового дозволу на проживання

Дозвіл на проживання цієї категорії працівників діятиме лише на національній території Італії, тривалістю шість місяців з дати подання заяви. Протягом цих 6 місяців іноземець повинен знайти роботодавця і укласти із ним робочу угоду. Після цього, тимчасове пермессо можна буде конвертувати на постійний дозвіл на проживання із робочих мотивів.

Якщо іноземець не укладе робочого контракту, він втратить свій тимчасовий дозвіл на проживання.

Вимоги до працівників для легалізації цього типу

Для легалізації, іноземний громадянин повинен:

а) мати паспорт або інший еквівалентний документ, або посвідчення особи, видане дипломатичним представництво країни походження;

б) бути присутнім на національній території до 8 березень 2020 року, і не залишати Італії із цієї дати;

в) здійснювати робочу діяльність наступних галузях, до 31 жовтня 2019 року:

– сільське господарство, тваринництво, зоотехніка, рибальство та аквакультура і пов’язана із ними діяльність;

– асистенція членам власної родини, навіть якщо ви не живете разом, ураженим патологія ми, які обмежують самодостатність;

– домашня робота для підтримки сімейних потреб (покоївки, прибиральниці, доглядальниці, тощо).

г) документально довести, що він працював у секторах, зазначених у попередньому пункті, шляхом подачі відповідної документації під час подання запиту.

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Період подачі запитів на легалізацію

Запити подаються з 1 червня по 15 липня 2020 року у Квестуру через уповноважені організації.

Заяву про отримання дозволу на проживання, зацікавлена сторона (працівник) подає самостійно.

Вам не потрібно спішити із подачею заяви. Ви можете зробити це у будь-якийй день протягом встановленого терміну. Так само, Італія не обмежує кількість поданих заяв. Легалізуватися зможуть усі, хто має відповідні реквізити.

Вартість легалізації в Італії

Зацікавлений в отриманні тимчасового дозволу на проживання повинен оплатити

– вартість послуг в розмірі 30 євро.

– єдиний внесок у розмірі 130,00 євро.

У разі відхилення запиту про легалізацію сплачені суми не повертаються.

Джерело Art. 3 Декрету МВС Італії від 27 травня 2020 Процедури подання заяв про виникнення трудових відносин. (20A03026)