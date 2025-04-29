Як не платити податок на італійське телебачення RAI у 2025 році

У 2025 році слід сплатити податок на італійське телебачення RAI. Він складає 90 євро на рік. Але не всі домогосподарства зобов’язані її платити. Дізнайтеся, хто може отримати звільнення, які критерії та строки необхідно дотриматися.

Що таке податок на італійське телебачення RAI та хто повинен його сплачувати?

Канон RAI — це обов’язковий платіж за використання телевізора або пристроїв, здатних отримувати телевізійний сигнал. Його стягують через рахунок за електроенергію.

Однак існують випадки, коли окремі категорії громадян можуть звільнятися від цієї оплати.

Хто може отримати звільнення від податку на італійське телебачення RAI у 2025 році?

Звільнення можуть отримати:

Особи, які не мають телевізора або пристроїв для прийому сигналу. Літні люди віком від 75 років із низьким доходом. Дипломати та військові іноземних держав, які перебувають в Італії на спеціальних умовах.

Як звільнитися від оплати через відсутність телевізора?

Якщо ви не маєте телевізора чи інших подібних пристроїв, ви можете подати заяву про звільнення. Для цього потрібно:

Завантажити форму «Декларація про відсутність телевізора» з сайту Agenzia delle Entrate. Заповнити розділ A. Надіслати заяву одним із способів: онлайн через сайт Agenzia delle Entrate;

через сайт Agenzia delle Entrate; через PEC на адресу: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;

на адресу: cp22.canonetv@postacertificata.rai.it; поштою на адресу:

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

Зверніть увагу на строки подання заяви:

До 31 січня 2025 року — звільнення на весь рік.

— звільнення на весь рік. До 30 червня 2025 року — звільнення лише за друге півріччя.

Цю декларацію необхідно поновлювати щорічно.

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Звільнення для літніх людей із низьким доходом

Громадяни віком від 75 років можуть звільнитися від сплати, якщо їхній річний дохід не перевищує 8000 євро (враховуючи дохід подружжя). Інші вимоги:

Ви не повинні проживати з людьми, які мають окремий дохід (за винятком помічників, доглядальників, домашнього персоналу).

Строки подання заяви:

Якщо вам виповнилося 75 років до 31 січня 2025 року , звільнення діє на весь рік.

, звільнення діє на весь рік. Якщо вам виповнилося 75 років до 31 липня 2025 року , звільнення діє на друге півріччя.

, звільнення діє на друге півріччя. Якщо вам виповниться 75 років після 31 липня 2025 року, звільнення почнеться з 2026 року.

Звільнення для дипломатів і військових іноземних держав

Дипломати, іноземні військові НАТО або персонал міжнародних організацій, які не є громадянами Італії, також можуть отримати звільнення. У таких випадках необхідно подати заяву разом із дійсним документом, що підтверджує ваш статус.

Заяву можна подати будь-коли, строків для цієї категорії немає.

Чому важливо діяти вчасно?

Заяви на звільнення від канону RAI обробляються лише за умови дотримання строків та коректності документів. Подання запиту вчасно допоможе уникнути зайвих витрат та штрафів.

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