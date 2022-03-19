Як отримати безкоштовні послуги стоматолога в Італії

Отримати безкоштовні послуги стоматолога в Італії можливо завдяки акції «Pane e Denti for Ucraina», вияву солідарності італійських медиків з Україною.

Італійські стоматологи, на вияв солідарності з українськими біженцями, які тимчасово перебувають на території Італії, пропонують безкоштовні стоматологічні послуги у різних містах Італії.

Акція проходить у рамках проекту «Хліб і зуби для України».

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНІ СТОМАТОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ В ІТАЛІЇ

Якщо ви громадянином України, біженцем в Італії і потребуєте послуг стоматолога, замовите безкоштовний прийом за допомогою інтерактивної карти.

Лінк на карту знайдете тут.

Ви повинні пред’явити біометричний паспорт, або будь-який інший документ що посвідчує особу. А також відповідати реквізитам щодо ковід-правил в Італії.

Усі послуги безкоштовні.

За потреби, пацієнту буде складено план лікування.

Будьте здоровими!

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