Як отримати вакцинацію від Covid-19 в аптеках Італії

Вакцинацію в аптеках Італії уже можна зробити у регіонах Лігурія, Валле д’Аоста та Лаціо. В інших регіонах почнеться у середині місяця.
Про це повідомляє Маріанна Сороневич на сайті “Української газети” в Італії.
Угода між урядом, регіонами та аптеками, яка визначає процедури залучення до кампанії вакцинації проти Sars-CoV-2, датується 29-м березня 2021. Проте, різні регіони Італії ввели її в дію із різною швидкістю.
Адміністрації 10-ти регіонів Італії почали її впровадження в життя: Калабрія, Кампанія, Лаціо, Марке, П’ємонт, Тоскана, Умрія, Венето, Валле д’Аоста та Лігурія.
До них незабаром приєднається Ломбардія.
Жителям інших регіонів доведеться ще трохи зачекати.
В Абруццо та Автономній провінції Бользано підготовка до вакцинації в аптеках затягується найдовше.
Хто зможе пройти вакцинацію від Covid-19 в аптеках Італії
Міністр здоров’я Італії оголосив, що із 3 червня замовити вакцинацію можуть усі бажаючі, без обмежень за віком.
Після консультації із лікарем, буде можливість обрати вакцину серед наявних (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, чи Johnson&Johnson).
Як замовити вакцинацію від Covid-19 в аптеках Італії?
Кожен із регіонів Італії запустив портал на якому є можливість забронювати вакцинацію, а в деяких, це можна зробити безпосередньо в аптеці.
Для бронювання потрібно мати медичну картку (tessera sanitaria).
Зелений паспорт
Після вакцинації ви зможете отримати “Зелений паспорт”, який дозволятиме подорожі по країнах ЄС без карантину й обмежень та інші спрощення карантинних обмежень.
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Маріанна Сороневич
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