Як отримати зелений паспорт в Італії, необхідний для життя в країні

В Італії запроваджується суворіший контроль за безінфекційністю відвідувачів громадських місць. Ось як отримати зелений паспорт в Італії.
Дедалі в більшій кількості випадків треба буде доводити свою безінфекційність так званими «зленим паспортом» (Greenpass), який видають після вакцинації, видужання від COVID-19, чи щоразу свіжим тестом на відсутність вірусу в організмі.
Це буде потрібно, наприклад, у таких випадках, як відвідини ресторану, кінотеатру, іншого культурного чи спортивного заходу.
Вакцинація населення – це єдиний шлях до нормального життя – стверджують науковці та уряди європейських країн.
Подібні паспорти уже введено у Франції, Іспанії, Португалії, Данії інших країнах.
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Хто може отримати зелений паспорт в Італії
Зелений паспорт видаватимуться тим, хто:
- щепилися принаймні однією дозою вакцини проти Covid-19;
- зробили мазок з негативними результатами за попередні 48 годин (Green Pass матиме обмежений термін дії);
- одужали від коронавірусної інфекції протягом останніх шести місяців;
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Як отримати зелений паспорт
Отримати Зелений паспорт можна кількома способами:
- Через спеціальний урядовий веб-сайт https://www.dgc.gov.it/web/;
- через електронну медичну карту;
- через додаток Immuni;
- через додаток IO;
- через систему Ts (через лікарів загальної практики, педіатрів, фармацевтів та інших лікарів медичних компаній, Usmaf, Sasn, уповноважених у доступі до системі медичних карток).
Для дотаткової інформації зателефонуйте на номером Міністерства охорони здоров’я (1500),
або
у кол-центру Immuni (800.91.24.921),
або користувачі програми IO можуть звернутися у підтримки PagoPa.
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