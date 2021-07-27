Як отримати зелений паспорт в Італії, необхідний для життя в країні

В Італії запроваджується суворіший контроль за безінфекційністю відвідувачів громадських місць. Ось як отримати зелений паспорт в Італії.

Дедалі в більшій кількості випадків треба буде доводити свою безінфекційність так званими «зленим паспортом» (Greenpass), який видають після вакцинації, видужання від COVID-19, чи щоразу свіжим тестом на відсутність вірусу в організмі.

Це буде потрібно, наприклад, у таких випадках, як відвідини ресторану, кінотеатру, іншого культурного чи спортивного заходу.

Вакцинація населення – це єдиний шлях до нормального життя – стверджують науковці та уряди європейських країн.

Подібні паспорти уже введено у Франції, Іспанії, Португалії, Данії інших країнах.

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Хто може отримати зелений паспорт в Італії

Зелений паспорт видаватимуться тим, хто:

щепилися принаймні однією дозою вакцини проти Covid-19;

зробили мазок з негативними результатами за попередні 48 годин (Green Pass матиме обмежений термін дії);

одужали від коронавірусної інфекції протягом останніх шести місяців;

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Як отримати зелений паспорт

Отримати Зелений паспорт можна кількома способами:

Через спеціальний урядовий веб-сайт https://www.dgc.gov.it/web/;

через електронну медичну карту;

через додаток Immuni;

через додаток IO;

через систему Ts (через лікарів загальної практики, педіатрів, фармацевтів та інших лікарів медичних компаній, Usmaf, Sasn, уповноважених у доступі до системі медичних карток).

Для дотаткової інформації зателефонуйте на номером Міністерства охорони здоров’я (1500),

або

у кол-центру Immuni (800.91.24.921),

або користувачі програми IO можуть звернутися у підтримки PagoPa.

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