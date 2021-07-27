in Італійська імміграція

Як отримати зелений паспорт в Італії, необхідний для життя в країні

В Італії запроваджується суворіший контроль за безінфекційністю відвідувачів громадських місць. Ось як отримати зелений паспорт в Італії.

Дедалі в більшій кількості випадків треба буде доводити свою безінфекційність так званими «зленим паспортом» (Greenpass), який видають після вакцинації, видужання від COVID-19, чи щоразу свіжим тестом на відсутність вірусу в організмі.

Це буде потрібно, наприклад, у таких випадках, як відвідини ресторану, кінотеатру, іншого культурного чи спортивного заходу.

Вакцинація населення – це єдиний шлях до нормального життя – стверджують науковці та уряди європейських країн.

Подібні паспорти уже введено у Франції, Іспанії, Португалії, Данії інших країнах.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: Італія запроваджує обов’язковий сертифікат про вакцинацію

Хто може отримати зелений паспорт в Італії

Зелений паспорт видаватимуться тим, хто:

  • щепилися принаймні однією дозою вакцини проти Covid-19;
  • зробили мазок з негативними результатами за попередні 48 годин (Green Pass матиме обмежений термін дії);
  • одужали від коронавірусної інфекції протягом останніх шести місяців;

Маєте потребу у юридичній консультації щодо отримання чи продовження дозволу на проживання в Італії? Замовте безкоштовну онлайн-зустріч із італійським адвокатом, експертом імміграційного права компанії Migreat.

Як отримати зелений паспорт

Отримати Зелений паспорт можна кількома способами:

  • Через спеціальний урядовий веб-сайт https://www.dgc.gov.it/web/;
  • через електронну медичну карту;
  • через додаток Immuni;
  • через додаток IO;
  • через систему Ts (через лікарів загальної практики, педіатрів, фармацевтів та інших лікарів медичних компаній, Usmaf, Sasn, уповноважених у доступі до системі медичних карток).

Для дотаткової інформації зателефонуйте на номером Міністерства охорони здоров’я (1500),
або
у кол-центру Immuni (800.91.24.921),
або користувачі програми IO можуть звернутися у підтримки PagoPa.

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторінку у  Facebook, або в Instagram та слідкуйте за майбутніми публікаціями.

Questa immagine ha l'attributo alt vuoto; il nome del file è soronevych.-1024x315.png
Натисніть, щоб оцінити цю статтю!
[Усього: 0 Середній: 0]

італіявакцинаціякоронавіруспандемія

За пів року з України виїхали майже 2 мільйони українців

Розшукую брата в Італії серед живих, чи …мертвих