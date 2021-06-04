Українці в Італії можуть виробити медичну картку та отримувати медичну допомогу очікуючи результатів легалізації. Ось що слід робити.

Нерідко в редакцію надходять повдомлення наступного типу: “Я подала заявку на легалізацію-2020 та не маю медичної картки (tessera sanitaria). Чи можна її виробити до отримання дозволу на проживання? Як це зробити?”

Відповідаємо на питання, яке цікавть багатьох.

Українці, які чекають відповіді на запит про легалізацію, повідомляють про випадки відмови у виробленні медичної картки.

Слід знати, що іноземні громадяни країн ЄС та тих, хто не є членами Євроспілки, мають право на захист здоров’ям уже протягом періоду розгляду їх заяви на легалізацію.

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ТИМЧАСОВА МЕДИЧНА КАРТКА

Міністерство охорони здоров’я чітко роз’яснило це у циркулярі від 14 липня 2020 року.

У ньому читаємо: “за іноземними громадянами, що чекають на легалізацію, визнається право на обов’язкове медичне обслуговування”.

А далі йдеться, що реєстрація в Національній службі охорони здоров’я (SSN) можливе з дати подання заяви на легалізацію, або видачі тимчасового дозволу на проживання.

Отже, зацікавленим повинна видаватися тимчасова медична картка, яка діятиме до завершення процедури легалізації, а отже – до видачі дозволу на проживання для роботи (або пошуку роботи).

Важливо знати, що ця картка гарантує покриття медичних витрат лише в Італії, і не є дійсною в іншій країні ЄС.

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ПОСТІЙНА МЕДИЧНА КАРТКА

Після отримання дозволу на проживання можна буде подати заяву та отримати постійну медичну картку TEAM (tessera europea assicurazione malattia), яка дає право на лікування в інших європейських країнах, на тих самих умовах й інші пацієнти.

Які документи потрібні, щоб отримати медичну картку в Італії

Подаючи заяву на отримання медичної картки, потрібно буде пред’явити:

• Закордонний паспорт, або еквівалентний документ;

• Якщо ви подали на тимчасовий дозвіл на проживання – копія дозволу на проживання, термін якого завершився до 31.10.2019;

• Квитанція заяви на легалізацію та податковий код.

Враховуючи те, що в деяких містах іноземцям відмовляють у вироблені медичної картки, видрукуйте і візьміть із собою цей циркуляр Міністерства здоров’я Італії.

Читайте цю статтю італійською: Come ottenere la tessera sanitaria se si è in attesa della risposta di regolarizzazione

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