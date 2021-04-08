Як отримати субсидію надзвичайного стану 2021 року в Італії (Reddito di emergenza).

Із 7 квітня, і до кінця місяця в Італії можна надіслати заявку на отримання субсидію надзвичайного стану 2021 року (Reddito di emergenza).

Про це повідомляє “Українська газета в Італії“, із посиланням на Stranieriinitalia.it

Розглянемо кому адресовано цю допомогу, вимоги до бенефіціарів та як подати заяву.

Що таке субсидія надзвичайної ситуації в Італії (reddito di emergenza)

Ця субсидія дозволяє сім’ям, які потрапили у фінансові труднощі через пандемію коронавіруса, отримати протягом березня, квітня та травня субсидію, що дорівнюють 400 євро на місяць.

Субсидія надзвичайної ситуації. Реквізити бенефіціарів

Як повідомляється на веб-сайті Національного інституту соціального захисту (INPS), для отримання надзвичайного доходу 2021 року потрібно володіти наступними реквізитами:

• Прибуток за лютий 2021 року, повинен бути нижчий за суму надзвичайного доходу (400/800 євро залежно від складу сім’ї).

• Ті, хто живе в орендованому житлі, поріг доходу збільшується на одну дванадцяту частини річної вартості оренди, відповідно до декларації ISEE;

• Проживати в Італії (мати італійську резиденцію);

• Вартість нерухомого майна у 2020 році повинна бути меншою 10 тисяч євро. Ця сума збільшується на 5 тисяч євро за кожного члена сім’ї, крім заявника, максимум до 20 тисяч євро. Ліміт збільшується ще на 5 тис. євро якщо в сім’ї є інваліди, або неповносправні.

• ISEE не повинно перевищувати 15 тисяч євро.

• Члени сім’ї не можуть отримувати інші субсидії, пов’язані із пандемією з COVID-19, наприклад, призначених для сезонної роботи в туризмі, курортах, розвагах та спорту.

Крім того, надзвичайний дохід призначений для тих, хто припинив отримувати допомогу по безробіттю Naspi та DIS-COLL у період між 1 липня 2020 року та 28 лютого 2021 року.

Коли подавати заяву щоб отримати субсидію надзвичайного стану

Заяву на отримання субсидії надзвичайного стану можна подати до INPS, починаючи з 7 квітня до 30 квітня.

Щоб подати заявку, слід мати дійсну Єдину Замінну Декларацію (DSU).

Подача здійснюється через Інтернет самостійно, або за посередництва Патронатів.

Додаткові обмеження

Нагадуємо, що субсидія надзвичайного стану не сумісна із:

• іншими допомогами, пов’язаними із пандемією.

• прямими чи непрямими пенсійними виплатами, за винятком допомоги по інвалідності чи цивільної інвалідності.

• прибутком від самозайнятості, сума лордо якої перевищує граничний поріг максимального доходу сім’ї, визначений в залежності від складу сім’ї.

• прибутком, або пенсією для громадян (Reddito o la Pensione di cittadinanza), які отримуються на момент подання заяви.

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