Щоб підтримати орендарів, орендодавців та сектор нерухомості загалом, указ італійського уряду (Decreto Sostegni) запровадив субсидію на оренду житла в Італії.

Субсидія виплачується орендодавцям, за наявності контракту про винайм житла.

Розмір субсидії

Сума виплачується безпосередньо орендодавцю до максимуму 1200 євро на рік.

Як отримати субсидію на оренду житла в Італії

Щоб отримати бонус, власник житла повинен переглянути договір орендної плати орендаря, таким чином забезпечуючи зменшення витрат орендаря.

Субсидію на орендну плату можуть отримати також ті, хто вже зменшив розмір орендної плати починаючи з жовтня 2020 року.

Загалом у фонд субсидії на житло виділено 100 мільйонів євро.

Читайте також: Процедура возз’єднання сім’ї в Італії

Три реквізити для отримання субсидії

– житло повинно знаходитися в районі з високою щільністю населення,

– власник повинен заявити, що здає в оренду лише для житлових потреб,

– квартира повинна бути основним житлом орендаря (prima casa).

Як подати на субсидію на оренду житла в Італії

Щоб подати заяву на отримання бонусу на оренду, власник житла повинен повідомити Агенцію доходів про перегляд вартості оренди.

Це можна зробити на вебсайті Агенції доходів у спеціально виділеному розділі.

Читайте також: Чому працівникам в Італії так важливо оплачувати контрибути INPS

Приклад розрахунку субсидії

Припустимо, що орендна плата складає 600 євро за місяць, а власник запропонував зменшити її до 400 євро. Зі знижки у 200 євро Агенція доходів відшкодує орендарю 100 євро на місяць.

Максимальна річна сума бонусу становить 1200 євро. Тому, якщо орендодавець погодить з орендарем, знижку в розмірі 300 євро на місяць, власник майна матиме право на повернення 150 євро на місяць протягом 8 місяців, або (в будь-якому випадку) 100 євро на місяць протягом усього року.

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть ці сторінки на Facebook або Instagram, та слідкуйте за публікаціями.