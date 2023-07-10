Як оформити паспорт дитині народженій в Італії, без повернення в Україну?

Як оформити закордонний паспорт дитині, яка народилась за кордоном, без повернення в Україну? Детальною інформацією поділились у Державній міграційній службі України.

Де можна оформити закордонний паспорт за кордоном?

В центрах «Паспортний сервіс» та в закордонних дипломатичних установах (ЗДУ).

Що робити, якщо паспорт матері протерміновано або не вклеєна фото картка?

Можна одночасного оформити ID-картку мамі та закордонний паспорт дитині. Для цього зверніться до центрів «Паспортний сервіс».

Що робити, якщо батько іноземець?

Зверніться до закордонної дипломатичної установи для отримання Довідки про реєстрацію особи громадянином України. Термін оформлення – 3 місяці. Потім з цією довідкою оформити паспорт можна і в ЗДУ, і в центрах «Паспортний сервіс»

Що робити з іноземним свідоцтвом про народження?

Потрібно зробити офіційний переклад та завірити його нотаріально. Також для легалізації свідоцтво може потребувати проставлення апостиля (якщо інше не передбачено міжнародним договором України з відповідною країною).

Чи обов’язково брати із собою дитину?Ні, але в такому разі потрібно мати із собою фото дитини 10х15см для внесення відцифрованого образу обличчя.

Яка вартість оформлення?

Вартість дитячого закордонного паспорту така ж, як і дорослого. В підрозділах Міграційної служби це 856 грн або 1496 грн (в залежності від терміновості). Центри «Паспортний сервіс» додатково стягують збір за сервісні послуги підприємства, який різниться в залежності від країни.

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