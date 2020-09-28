Як перевірити стан розгляду вашої заяви на легалізацію-2020 в Італії

Ось як перевірити стан розгляду вашої заяви на легалізацію, та що робити далі для отримання дозволу на проживання в Італії

КВИТАНЦІЯ ПРО ВІДСИЛКУ ЗАЯВИ

Після відсилки заяви на легалізацію працівника, роботодавець негайно отримав електронну квитанцію, яка підтверджує прийом справи і заміняє працівнику дозвіл на проживання у випадку контролю поліції.

Якщо у вас нема такої квитанції, це значить, що запит відіслано не було.

У квитанції вказано:

• Ідентифікаційний номер документа (identificativo domanda);

• Код підтвердження (codice verifica);

• Особисті дані роботодавця;

• Особисті дані працівника;

• Дата відсилки заяви;

• Тип роботи, за яким легалізовують працівника.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ НА САЙТІ МВС ІТАЛІЇ

Перевірити стан розгляду справи можна на сайті Міністерства Внутрішніх Справ Італії. Доступ до особистого кабінету має роботодавець чи посередницька організація, яка займалася вашою справою, через їх код SPID. Працівник самостійно не може отримати доступу до заяви.

Увійшовши в особистий кабінет, можливо:

• Дізнатися стан розгляду справи;

• Роздрукувати дозвіл Nullaosta;

• Побачити тимчасовий фіскальний код працівника. Цей код система виробила автоматично, на основі особистих даних працівника. Він потрібен для повідомлення про початок робочих стосунків у INSP. Читайте про це на моїй сторінці у сатті “Роботодавець повинен повідомити про початок робочих стосунків”;

• Роздрукувати повідомлення МВС Італії.

ОЗНАЙОМИТИСЯ ІЗ СТАНОМ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ

Клацнувши по кнопці «Visualizza lo stato della pratica», можна ознайомитися із станом розгляду вашої заяви.

Заяву розглядатиме ряд інстанцій, на наявність умов, які перешкоджають легалізації.

ПЕРЕВІРКА КВЕСТУРОЮ

Квестура перевіряє порушення закону роботодавцем і працівником, час приїзду в Італію, тощо.

У випадку, якщо працівника в минулому було депортовано, перевірятиметься причина видворення (через загрозу італійському суспільстві, чи через відсутність дозволу на проживання).

🖥️ В особистому кабінеті на сайті МВС Італії з’явиться повідомлення:

📯Attività in corso: RICHIESTA QUESTURA (Заява перебуває у Квестурі)

📯Descrizione sintetica: In attesa del parere della Questura di competenza. (В очікуванні рішення Квестури).

ПЕРЕВІРКА ІНСПЕКТОРАТОМ ПРАЦІ

Заяву на легалізацію перевірятиме Інспекторат праці. Він аналізуватиме робочий графік працівника, його обов’язки, кваліфікацію та ін.

Так само, він перевірить розмір прибутку роботодавця. У випадку якщо він не відповідає закону, від роботодавця вимагатимуть інтеграцію документів. Наприклад, до сімейного прибутку можна додати зарплатню родичів другого ступеня.

🖥️ В особистому кабінеті на сайті МВС Італії з’явиться повідомлення:

📯Attività in corso: RICHIESTA ITL (Заява перебуває у Територіальному інспектораті праці (ТІП) )

📯Descrizione sintetica: In attesa del parere dell’Ispettorato territoriale del Lavoro (В очікуванні рішення Територіального інспектората праці).

Показником того, що розгляд справи завершено, є повідомлення про запрошення у Префектуру для підписання контракту на проживання між роботодавцем і працівником.

ЯКЩО ВИЯВЛЕНО НЕВІДПОВІДНІСТЬ У ДОКУМЕНТАХ

Якщо одна із компетентних інстанцій виявить аномалії у поданих документах які перешкоджають легалізації працівника (наприклад – невідповідність мінімального розміру прибутку роботодавця, попередні судимості, інше) роботодавцю буде надіслано вимогу про інтеграцію документів.

Якщо роботодавець не подасть документи протягом 20 днів, заяву на легалізацію буде відхилено.

🖥️В особистому кабінеті на сайті МВС Італії з’явиться повідомлення:

📯Attività in corso: INTEGRAZIONE DATI ITL (Вимога ТІП подачі додаткових документів)

📯Descrizione sintetica: Ispettorato territoriale del Lavoro ha richiesto l’integrazione dei dati (Територіальний інспекторат праці вимагає додаткові документи).

ВІДХИЛЕННЯ ЗАЯВИ НА ЛЕГАЛІЗАЦІЮ

Якщо реквізити працівника, чи роботодавця не відповідатимуть, вказаним у законі про легалізацію, заяву буде відхилено.

🖥️В особистому кабінеті на сайті МВС Італії з’явиться повідомлення:

📯Attività in corso: IN ATTESA DI CHIUSURA DOPO RIGETTO ITL (В очікуванні відмови Територіального інспекторату праці)

📯Descrizione sintetica: In attesa di eventuale documentazione a favore del richiedente (В очікуванні можливих додаткових документів на користь прохача).

Нагадую, у випадку відмови у легалізації працівника по будь-якій причині, оплачені кошти повертатися не будуть.

ПІДПИСАННЯ КОНТРАКТУ НА ПРОЖИВАННЯ

Після того, як заява на легалізацію пройде усі ступені розгляду компетентними організаціями, Префектура викличе роботодавця і працівника для підписання контракту на проживання.

Увага! До прийому у Префектурі ви повинні сплатити контрибути. Читайте про це на моїй сторінці у статті “Час платити контрибути за легалізацію”.

Обидві сторони повинні неодмінно з’явитися на у Префектуру. У зворотньому випадку заяву на легалізацію буде архівовано.

Поважною причиною для непідписання контракту у визначений день вважається відсутність у працівника чинного закордонного паспорта (у випадку, якщо він подав на вироблення документа, але консульство України в Італії ще не встигло його виготовити). Ви повинні все одно прийти у Квестуру, повідомити про відсутність документа і призначити новий прийом.

Іноземці, які раніше подавали на гуманітарний притулок в Італії, повинні відмовитися від нього.

Після підписання контракту на проживання, вам видадуть набір бланків для відсилки заяви на отримання дозволу на проживання. Заповнені бланки потрібно відсилати через Італійську пошту.

СКІЛЬКИ ЧЕКАТИ ВИКЛИКУ У ПРЕФЕКТУРУ

Цьогорічна легалізація дуже схожа на ту, що проходила в Італії у 2009 році. Читайте про це на моїй сторінці у статті “Що вчить приклад попередньої легалізації домашніх працівників в Італії”.

ПРИЙОМ У КВЕСТУРІ

Після відсилки заяви про отримання дозволу на проживання, ви отримаєте дату прийому у квестурі для здачі фотодикталоскопічних даних.

Із собою ви повинні мати 4 фотографії для документів, поштову квитанцію про відсилку документів та дійсний закордонний паспорт.

💛💚Бажаю усім хто подав на легалізацію отримати довгоочікуваний дозвіл на проживання!💛💚

Маріанна Сороневич

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