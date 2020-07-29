Як пересвідчитися ваша заява на легалізацію справді подана?

Часто українці в Італії, зацікавлені в отриманні дозволу на проживання шляхом легалізації, не впевнені що їх заява була надіслана компетентним органам. Особливо часто такі сумніви виникають у випадку, коли заяву подавали роботодавці.

Як бути впевненими?

Якщо заяву подавав роботодавець

Якщо ви працюєте в секторі сільського, чи домашнього господарства, і маєте роботодавця, готового укласти робочий контракт; а також перебували на території Італії до 8 березня 2020, заяву на легалізацію повинен подавати роботодавець.

Перед подачею, роботодавець, він повинен оплатити 500 на бланку F24. Без цієї оплати вашу заву відхилять.

Заяву слід подавати через Інтернет, на офіційному сайті Міністерства Внутрішніх Справ.



Після відправлення заявки сайт НЕГАЙНО генерує квитанцію, що засвідчує презентацію, копію якої роботодавець повинен негайно надати працівникові.

Ця квитанція заміняє дозвіл на проживання. Якщо поліція зупинить іноземця для перевірки документів, він повинен пред’явити цю квитанцію.

Якщо роботодавець НЕ НАДАВ вам такої квитанції, ви не можете бути впевнені у подачі заяви.

Якщо ви подавали заяву самостійно

Іноземці, дозвіл на проживання яких закінчився після 31 жовтня 2019 року, і не був поновлений, або конвертований у інший тип пермессо, які працювали в галузях, на які розповсюджується легалізація (сільське та домашнє господарство), можуть подати запит на отримання тимчасового дозволу на проживання, яке діятиме лише на національній території Італії, тривалістю шість місяців з дати подання заяви.

У цьому випадку заяву подає працівник через відділення Poste Italiane, у яких діє відділення Sportello amico.

Після подачі заяви, оператор Poste Italiane видає іноземцю квитанцію, що заміняє дозвіл на проживання, дозволяє перебувати на території Італії та працевлаштуватися у секторах рибальства, сільського чи домашнього господарства.

Якщо поліція зупинить іноземця для перевірки документів, він повинен пред’явити цю квитанцію.

Якщо ви маєте потребу у пораді із приводу легалізації, отримайте юридичну консультацію в україномовних юристів.

Пишіть на електронну адресу: uvi.fb.ita@gmail.com,Вартість консультації 50€

Вас цікавлять новини, корисні для українців в Італії? Лайкніть цю сторінку 👍🏼👍👍🏿 https://www.facebook.com/m.soronevych/ 👍🏼👍👍🏿 та слідкуйте за майбутніми публікаціями.