Як подати документи і отримати дозвіл на проживання після легалізації в Італії

Після того, як працівник та роботодавець підпишуть у префектурі контракт на проживання, процес легалізації в Італії завершено.

Куди подавати заяву на документи після легалізації в Італії

Іноземний працівник може подавати заяву на отримання дозволу на проживання із робочих мотивів, або на дозвіл на проживання для пошуку роботи.

Для цього він повинен звернутися на італійську пошту у відділення sportello AMICO.

Заяву слід посилати на наборі бланків із жовтою стрічкою. Для заповнення можна звернутися у CAF, патронати, або інші профільні організації.

Якщо ваші трудові стосунки завершилися, наприклад через смерть людини за якою виглядали, або ви вирішили поміняти роботу, слід подавати на дозвіл на проживання в очікуванні зайнятості.

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ВАРТІСТЬ ДОЗВОЛУ НА ПРОЖИВАННЯ

Вартість відсилання заяви на отримання дозволу на проживання складає 30 євро.

Крім того, слід оплатити:

гербову марку за 16 євро,

за оформлення дозволу на проживання, вартість залежить від типу пермессо на яке ви претендуєте.

Наприклад, дозвіл на проживання в очікуванні зайнятості тривалістю один рік, виготовлення у формі електронної картки коштує 70,46 євро.

Дозвіл на проживання для підлеглої роботи на 1 рік коштує 70,46, а тривалістю 2 роки – 80,46 євро.

СКІЛЬКИ ЧАСУ ЧЕКАТИ НА ДОЗВІЛ НА ПРОЖИВАННЯ

За законом, дозвіл на проживання повинен бути виданий протягом 20 днів від подачі заяви. Проте в реальному житті так не буває.

Усе залежить від навантаження квестури, та міста в якому ви подаєте заяву. Наприклад у великих містах таких як Рим чи Мілан, очікування може тривати місяцями.

Іноземець може періодично перевіряти стан розгляду його справи на сайті portaleimmigrazione.it Доступ до вашої справи ви отримуєте ввівши ім’я користувача та password, вказані у квитанції про відсилання заяви.

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ЗНЯТТЯ ВІДБИТКІВ ПАЛЬЦІВ У КВЕСТУРІ

Квестура викличе вас для зняття відбитків пальців.

Із собою слід мати:

квитанції про відсилання документів

чотири фотографії для документів

квитанції про оплату

– Інші документи які ви отримали після легалізації (наприклад, квитанції про оплату зарплату контрибути).

Після здачі відбитків пальців доведеться зачекати ще трохи для отримання електронного дозволу на проживання.

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Маріанна Сороневич

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