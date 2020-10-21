Приїзд в Італію для офіційної сезонної роботи відбувається у рамках декрету, що регулює потоки робочої сили, так званих Декретів Флуссі.

Декрет флюссі – це урядова постанова, яка дозволяє приїзд на роботу в Італію іноземних працівників із країн що не належить до Євроспілки.

Декрет флюсі визначає є кількість іноземних працівників із країн з-поза ЄС, які можуть приїхати в Італію для сезонної роботи.

У 2020 році країна потребує 18 000 працівників з-за кордону для роботи в сільському господарстві, туристичному та готельному бізнесі.

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Декрет флуссі Де Юре і Де Фатто

Хоча закон має на увазі запрошення працівників, які перебувають за кордоном, на практиці ж, ним користуються працівники, які вже перебувають в країні, або мають роботодавця, готового укласти із ними робочий контакт.

Декрет Флюсі встановлює квоти, тобто максимальну кількість працівників які можуть ним скористатися.

Як отримати постійний дозвіл на проживання в Італії скориставшись декретом флюси для сезонних працівників

Декрет флуссі дає дуже цікаві можливості для тих, хто зацікавлений постійно працювати та проживати в Італії.

Враховуючи те, що в країні нещодавно пройшла легалізація, наступної амністії доведеться чекати роками. Декрет флуссі є однією із ріднісних можливостей, за якою ви можете отримати дозвіл на проживання та роботу в країні.

Якщо працівник отримає дозвіл на проживання для сезонної роботи, у наступному році він зможе: або продовжити його на триваліший період, або, що особливо цікаво, обміняти (конвертувати) у пермессо для постійної роботи в Італії.

Щоб дізнатися докладніше про обмін пермессо, читайте статтю Зміна типу дозволу на проживання за Декретом Флуссі для постійної роботи в Італії

Ті хто подає заяву на приїзд сезонних працівників

Заяву на сезонних працівників подає виключно роботодавець.

Основною умовою Декрету є наявність роботодавця, який (формально чи ні) запрошує працівника приїхати у країну і зобов’язується надати йому робоче місце.

У яких галузях можливо подавати заяву на сезонних працівників

Подати заяву за Декретом флюссі для сезонних працівників можна у галузі:

• Сільського господарства

• Туристичного бізнесу

• Готельного бізнесу

Уточнення процесу подачі заяви міститься в Міжвідомчому циркулярі, у якому вказаний спосіб запрошення на роботу сезонних працівників із України (та інших країн з-поза ЄС), згідно Декрету Флюсі 2020 року.

Ось текст, що міститься цьому циркулярі.

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Як подати заяву на сезонного працівника

Подати заяву на приїзд в Італію сезонних працівників можливо лише по інтернету, маючи ідентифікаційний код SPID.

Роботодавець може заповнити заявки завчасно. Але відіслати їх у Міністерство внутрішніх справ можливо лише після визначеної дати.

У 2020 році заяву можна подавати із 9 години 27 жовтня до 31 грудня 2020 року.

Попереднє заповнення заявок зацікавлені можуть зробити за інтернет- адресою https://nullaostalavoro.dlci.interno.it

Заява подається на бланку C-STAG.

Допомога у подачі заяви

Подати зяву роботодавець може особисто, або звернувшись до профільних організацій.

Процедури доступу, подачу заяв, та стан розгляду справи можна знайти на веб-сайті Міністерства внутрішніх справ Італії

Під час процесу попереднього заповнення заяв та їх відсилки, користувачі зможуть отримати допомогу завдяки сервісу допомоги який надає сайт Міністерства, для цього потрібно клацнути по кнопці “Help desk”.

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Як розглядатимуться заяви

Усі заяви, в тому числі ті, що надходять від профільних асоціацій або патронатів, оброблятимуться індивідуально, а не “пакетом”.

Заяви розглядатимуся у хронологічному порядку їх подачі.

У попередні роки, не було потреби спішити із подачею у перший же можливий день для відсилки. Тому якщо ви не встигнете знайти роботодавця, готового укласти робочий контракт, знаєте, що у вас є час до 31 грудня 2020.

Потрібно поспішати із подачею заяви?

У попередні роки квоти не вичерпалися, тобто країна потребувала більше працівників ніж було бажаючих приїхати сюди для офіційної сезонної роботи.

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Процес отримання дозволу на проживання для сезонної роботи

В загальних рисах процес отримання дозволу на проживання за декретом Фюссі для сезонної роботи відбувається так:

Роботодавець робить запрошення на роботу. Працівник звертається в Консульство Італії в Україні і відкриває робочу візу. Працівник приїжджає в Італію на основі робочої візи і подає заяву на дозвіл на проживання. Якщо працівник зараз в Італії (наприклад по біометрії), він повинен виїхати в Україну, а потім повернутися в Італію із робочою візою.

®Маріанна Сороневич

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