Як приїхати на роботу в Італію в 2022 році легально

Приїхати на легальну роботу в Італію можна завдяки Декрету флуссі – урядової постанови яка дозволяє приїзд в Італію на роботу іноземних працівників. Цим декретом часто користуються, як можливістю легалізації, ті, хто вже працює в Італії.

У 2022 році в країну зможуть приїхати 22 000 іноземних працівників для працевлаштування в наступних секторах:

автомобільний транспорт,

сільське господарство,

туристично-готельний бізнес,

будівництво,

постійна робота,

самозайнятість.

Частина квот виділена для конвертації короткотривалих дозволів на проживання у постійні (для найманої роботи, або самозайнятості).

Самі працівники не можуть отримати дозвіл на роботу в Італії. Заяви подають роботодавці на сайті Міністерства внутрішніх справ Італії із 27 січня до 17 березня 2022.

Більше інформації знайдете тут: Декрет флуссі. Хто зможе легально приїхати на роботу в Італію в 2022 році.

РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ПРО ПРИЇЗД НА ЛЕГАЛЬНУ РОБОТА В ІТАЛІЮ

Після відправлення заяви на отримання дозволу на приїзд в Італію на роботу (nulla osta) Компетентні префектура, Провінційне управління праці та Квестура перевірять економічні реквізити, відповідність контракту, а також – відсутності перешкод кримінального характеру.

Перевірку проходитимуть обидві сторони і працівник, і роботодавець. Зокрема, працівників перевірятимуть на наявність правопорушень, пов’язаних з нелегальною імміграцією, чи тих, що загрожують суспільному порядку.

ВИДАЧА ДОЗВОЛУ НА ПРИЇЗД В ІТАЛІЮ

Якщо рішення буде позитивним, Префектура видасть дозвіл на приїзд працівника в Італію.

Про це буде повідомлено у Посольство Італії в країні походження працівника, та роботодавця, який повинен повідомити іноземця.

ВИДАЧА В’ЇЗНОЇ ВІЗИ

Nulla osta буде дійсною 6 місяців, протягом яких працівник повинен звернутися в італійське консульство для отримання в’їзної візи.

ДОЗВІЛ НА ПРОЖИВАННЯ В ІТАЛІЇ

Після отримання в’їзної візи, протягом 8 днів після приїзду в Італію, працівник та роботодавець повинні звернутися у відділ імміграції префектури (Sportello Unico Immigrazione della Prefettura) для підписання контракта на проживання.

Іноземцю буде вручено поштовий набір бланків, які слід відіслати через Італійську пошту для отримання дозволу на проживання в країні.

Маріанна Сороневич

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