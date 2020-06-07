Як підтвердити ваше перебування в Італії для легалізації

Однією із непоборних умов легалізації в Італії є документальне підтвердження вашого перебування в країні до 8 березня 2020 року.
Закон передбачає три способи підтвердження перебування в Італії:
- відбір фотодактилоскопічних даних, здійснених поліцією;
- наявність Декларації про присутність в країні;
- наявність документів, виданих офіційними установами;
Загалом, підтвердити вашу присутність на території країни може документ, виданий (державною, чи приватною, яка виконує функції держустанови) громадською установою, у якому вказано ваше ПРІЗВИЩЕ та ДАТА видачі.
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Ось приклади деяких документів, які ви можете використати:
- Квитанції оплати послуг Консульств України в Італії;
- Документи, видані консульствами України в Італії;
- Квитанції із готелів, хостелів, ін.;
- Контракт на купівлю сім-картки, якщо він не зберігся, зверніться до телефонного оператора, із проханням видати копію;
- Білети на літаки чи потяг (в Італію);
- Чеки банкомату, про оплату товарів чи послуг;
- Штрафи за безбілетний проїзд, інші адміністративні порушення);
- Абонементи громадського транспорту;
- Квитанції про грошові перекази;
- Довідки про проходження мовних (чи інших) курсів;
- Довідки із медичних установ (наприклад, посвідчення STP, оплата послуг, довідки від лікаря);
- Посвідчення релігійних чи гуманітарних установ (наприклад, Карітас);
Добре продумайте і перегляньте ваші архіви. Якщо документи не збереглися, зверніться в установи, які можуть видати вам довідки на основі їх архівних реєстрів.
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Без доказу перебування в Італії до 8 березня 2020 року, ви не зможете легалізуватися.
Якщо ви подасте документи, не маючи доказу, ви втратите час і гроші.
Якщо правоохоронні органи виявлять неправдиві свідчення, вони відхилять вашу заяву на легалізацію.
Хай вам щастить!
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