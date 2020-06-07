Як підтвердити ваше перебування в Італії для легалізації

Однією із непоборних умов легалізації в Італії є документальне підтвердження вашого перебування в країні до 8 березня 2020 року.

Закон передбачає три способи підтвердження перебування в Італії:

відбір фотодактилоскопічних даних, здійснених поліцією;

наявність Декларації про присутність в країні;

наявність документів, виданих офіційними установами;

Загалом, підтвердити вашу присутність на території країни може документ, виданий (державною, чи приватною, яка виконує функції держустанови) громадською установою, у якому вказано ваше ПРІЗВИЩЕ та ДАТА видачі.

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Ось приклади деяких документів, які ви можете використати:

Квитанції оплати послуг Консульств України в Італії;

Документи, видані консульствами України в Італії;

Квитанції із готелів, хостелів, ін.;

Контракт на купівлю сім-картки, якщо він не зберігся, зверніться до телефонного оператора, із проханням видати копію;

Білети на літаки чи потяг (в Італію);

Чеки банкомату, про оплату товарів чи послуг;

Штрафи за безбілетний проїзд, інші адміністративні порушення);

Абонементи громадського транспорту;

Квитанції про грошові перекази;

Довідки про проходження мовних (чи інших) курсів;

Довідки із медичних установ (наприклад, посвідчення STP, оплата послуг, довідки від лікаря);

Посвідчення релігійних чи гуманітарних установ (наприклад, Карітас);

Добре продумайте і перегляньте ваші архіви. Якщо документи не збереглися, зверніться в установи, які можуть видати вам довідки на основі їх архівних реєстрів.

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Без доказу перебування в Італії до 8 березня 2020 року, ви не зможете легалізуватися.

Якщо ви подасте документи, не маючи доказу, ви втратите час і гроші.

Якщо правоохоронні органи виявлять неправдиві свідчення, вони відхилять вашу заяву на легалізацію.

Хай вам щастить!

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