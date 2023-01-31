Як спланувати своє майбутнє в Італії?

Як спланувати фінансове майбутнє в Італії? Запрошуємо на прямий ефір ФБ на якому отримаєте відповість на ваші питання.

Початок війни в Україні стала для багатьох несподіванкою і поставила всіх українців у критичну ситуацію. Вона показала, наскільки непередбачуваним може бути наше життя.

Українські переселенці шукали порятунку за межами України та допомоги родичів за кордоном. Для усіх це стало не лише психологічним, чи емоційним, але й значним фінансовим випробуванням на міцність.

Деякі із діаспорян прийняли родичів у своєму домі, а комусь необхідно фінансово підтримувати близьких, які залишилися на батьківщині.

Багатьом вимушеним переселенцям доводиться користуватися заощадженнями, щоб утримувати себе в умовах імміграції та за відсутності роботи.

Ця екстремальна ситуація показала наскільки важливо мати грошові накопичення, які стануть подушкою безпеки у непередбачуваних життєвих ситуаціях.

Як важливо вміти правильно управляти своїми фінансовими ресурсами, щоб усвідомлювати свої потреби та бути готовим до всіх теперішніх і майбутніх (часто непередбачуваних) ситуацій.

З надією, що життя кожного повернеться до мирного життя якнайшвидше, запрошуємо вас на прямий ефір у Facebook, присвячений темі фінансової безпеки.

Аля Тирон страховий консультант Alleanza Assicurazioni, порадить як завчасно підготуватися до непередбачуваних ситуацій і допоможе поставити цілі заощаджень.

Як правильно заощаджувати гроші ?

? Як краще інвестувати свої заощадження , щоб вони приносили прибуток?

, щоб вони приносили прибуток? Вашої пенсії вистачатиме для спокійної та забезпеченої старості ?

? Як будувати планувати своє майбутнє в Італії?

У середу 8 лютого 2023 о 18.30 чекаємо вас у прямому ефірі на сторінці Маріанни Сороневич у Facebook.

Аля Тирон, страховий консультант Alleanza Assicurazioni, відповість на всі ваші запитання.

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